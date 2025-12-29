Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi

Olumsuz hava koşulları yurdun birçok noktasında eğitim-öğretimi aksattı. Gaziantep ve Afyonkarahisar’da taşımalı eğitime 1 gün ara verilirken, Artvin’in Şavşat ilçesi, Hakkari, Van, Kastamonu, Diyarbakır, Siirt, Batman ve Şırnak’ın bazı ilçelerinde tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildi.

Elazığ’da ise beklenen yoğun kar yağışı ve aşırı buzlanma nedeniyle okullar 30 ve 31 Aralık tarihlerinde iki gün süreyle tatil edildi.

Valilikler ve kaymakamlıklar tarafından yapılan açıklamalarda, kararların meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda, öğrencilerin ve vatandaşların can güvenliğinin sağlanması amacıyla alındığı belirtildi. Açıklamalarda ayrıca, hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı bildirildi.

Siirt’te alınan ek tedbirler kapsamında, kent merkezinde motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışı ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.

İşte tatil ilan edilen il ve ilçeler:

VAN

Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile yapılan değerlendirmeye göre kentte kar yağışının etkisini sürdüreceği belirtildi. Yoğun kar, buzlanma ve sis nedeniyle 30 Aralık Salı günü il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamileler ile 0-6 yaş çocuğu olan ebeveynlerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KASTAMONU

Kastamonu'da kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma oluştuğu belirtildi. Açıklamanın devamında "30 Aralık Salı günü ilimiz merkezinde örgün ve yaygın, resmi ve özel tüm okullarımızda eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi yer aldı. Eğitim öğretime ara verilen yerlerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamilelerin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

BOLU

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden (BAİBÜ) yapılan açıklamada, kentte etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitim ve öğretime ara verildiği kaydedildi. Üniversitede görev yapan tüm personelin, aynı gün idari izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, hizmetin sürekliliğinin sağlanması amacıyla akademik ve idari amirler ile sağlık, güvenlik, temizlik personelinin görevlerine devam edeceği bildirildi.

KARABÜK

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın da ara verildi. KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle merkez kampüs ile ilçelerdeki tüm birimlerde yarın eğitim ve öğretime ara verildiğini, yapılması planlanan final sınavlarının da ertelendiğini bildirdi. Kırışık, ertelenen sınavların daha sonra belirlenecek tarihlerde yapılacağını kaydetti.

ZONGULDAK

Zonguldak'ta "taşımalı eğitime" yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan fırtına, yağmur ve kar yağışı nedeniyle vatandaşların ve çocukların güvenliği için bazı tedbirler alındığı ifade edildi. Bu kapsamda yarın kentte "taşımalı eğitim" kapsamında bulunan tüm özel eğitim, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim seviyesinde bulunan okullarda eğitim öğretime ara verildiği aktarılan açıklamada vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları gerektiği kaydedildi.

Öte yandan, kar yağışı nedeniyle sabah saatlerinde kapanan 81 köy yolundan 23'ü, ekiplerin çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı. Diğer yollar için ekiplerin faaliyetleri sürüyor.

DİYARBAKIR

Diyarbakır Valiliği, kar yağışı, buzlanma ve don riskine karşı 30 Aralık 2025 Salı günü il genelinde tüm resmi ve özel okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, buzlanma ve don olayları nedeniyle; vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin güvenliğinin sağlanması amacıyla 30 Aralık 2025 Salı günü (1 gün süreyle) il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime ara verilmiştir. Aynı gün, hamile ve engelli kamu personelimiz idari izinli sayılacaktır” denildi.

ELAZIĞ

Elazığ'da beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 2 gün daha ara verildi.

Vali Numan Hatipoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre 30 Aralık Salı günü aşırı buzlanma ve 31 Aralık Çarşamba günü yoğun kar yağışı olacağının değerlendirildiğini belirtti. Hatipoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Sevgili öğrenciler kıymetli veliler, 30 Aralık tarihinde ilimiz genelinde aşırı buzlanma beklenmekte ve 31 Aralık tarihinde de yoğun kar yağışı olacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle 30 ve 31 Aralık tarihlerinde okullarımızda eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Lütfen boşluk olarak görmeyin ve bu iki günü iyi değerlendirin. Engelli personelimiz ve hamile çalışanlarımız da izinli sayılacaktır."

SİİRT

Siirt Valiliği’nden yapılan açıklamada, 30 Aralık 2025 Salı günü kentteki tüm eğitim kurumlarında bir gün süreyle eğitime ara verildiğinin yanı sıra motokuryelerin trafiğe çıkmaları ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları ile meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin güvenliğini sağlamak amacıyla bazı tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda, 30 Aralık 2025 Salı günü ilimiz genelindeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel kreşler, gündüz bakımevleri ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Siirt kent merkezinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları, kuvvetli kar yağışı ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla kent merkezin her türlü motosiklet aracı ile kuryelerin trafiğe çıkışı, ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır. Ayrıca, kreş ve anaokuluna devam eden çocuğu bulunan kadın kamu çalışanları ile malûl, engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın buzlanma, don ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları önemle rica olunur."

BATMAN

Batman Valiliği’nden yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden kar yağışıyla birlikte, gece saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının daha da düşmesinin beklenmesi, buna bağlı olarak buzlanma ve don riskinin artacağı yönündeki meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda 30 Aralık 2025 Salı günü, il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirterek, ayrıca engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu personeli aynı gün idari izinli sayılacağı duyuruldu.

ŞIRNAK

Şırnak Valiliği’nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Şırnak Merkez, Güçlükonak, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerimizde yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle; resmî ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, meslekî eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde; İdil ilçemizde ise köy okulları ve taşımalı eğitime Valiliğimiz kararıyla 29 Aralık 2025 Pazartesi günü öğleden sonra ve 30 Aralık 2025 Salı günü eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günlerde; malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır.”

GAZİANTEP

Gaziantep'te kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda güçlük yaşandığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kaymakamlıkların kararıyla taşımalı eğitim yapan tüm devlet ve özel eğitim kurumları ile özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. İlgili kaymakamlıklarımız durumu koordine etmektedir. Detaylı bilgi kaymakamlıklarımızın internet ve sosyal medya hesaplarından edinilebilir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Afyonkarahisar Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan verilere göre kentte etkili olabilecek don ve buzlanmanın özellikle köy yolları ve ulaşım hatlarında yol açacağı olumsuz etkilerin dikkate alındığı belirtildi.

İl genelinde sadece taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitim öğretim faaliyetlerine bugün ara verildiği belirtilen açıklamada, "Taşımalı eğitim dışındaki öğrencilerimiz için okullarımızda eğitim süreci devam edecektir. İl genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelimizde idari izinli sayılacaklardır." ifadesi kullanıldı.

ARTVİN

Artvin'in Şavşat ilçesinde kar, don ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi. Şavşat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede akşam saatlerinde başlayan ve yarın öğle saatlerine kadar sürmesi beklenen kar ve soğuk hava nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanmanın, özellikle ulaşımda aksamalara yol açabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

HAKKARİ

Hakkari Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın kent genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre il genelinde 2 gündür devam eden kar yağışının etkisini sürdüreceği, hava sıcaklığının düşmesiyle buzlanma ve don olaylarının meydana gelme riskinin artacağının öngörüldüğü belirtildi.

Oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi, vatandaşlar ile öğrencilerin can güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı tedbirlerin alındığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 30 Aralık 2025 Salı günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) randevusu bulunan öğrenciler ile engelli bireylerin ulaşım sürecinde karşılaşabilecekleri riskler göz önünde bulundurularak, can güvenliklerinin sağlanması amacıyla RAM'larda da aynı tarihte hizmete ara verilmesi uygun görülmüştür."

Açıklamada, hamile, engelli, diyaliz hastası, kalp, böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri ve 0-12 yaş arası çocuğu bulunan kamu çalışanı çiftlerden anne veya babadan birinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.