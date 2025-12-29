Taziyeden dönen araçlar kara saplandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Kamışlı köyünde bölge halkından bir grup taziye ziyaretine gitmek üzere Kamışlı Köyü istikametine yola çıktı. Ancak 2 gündür aralıksız yağan kar yağışı ve yolun kısa sürede kayganlaşması sonucu araçlar ilerleyemedi. Kar kalınlığının artmasıyla birlikte yollar kapandı ve çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.

Tipi nedeniyle karla kaplanan yolda görüş mesafesinin de yer yer sıfıra kadar düşmesi, sürücülere zor anlar yaşattı. Araçlarında mahsur kalan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla yaptıkları kar temizleme çalışmalarının ardından saatler sonra bölgeden ayrılmayı başardı.

Yetkililer, zirai ve geçici kar lastiği gibi tedbirleri olmayan araçların özellikle yüksek kesimlere çıkmaması konusunda uyarıda bulundu. Yollarda buzlanma ve kar birikintilerinin devam ettiği bildirildi.