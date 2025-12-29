AFAD’dan yoğun kar yağışı açıklaması

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yoğun kar yağışından etkilenen illerdeki durumun yakından izlendiğini ve müdahale çalışmalarının aralıksız sürdüğünü duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında hareket edildiği belirtildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yoğun kar yağışının yaşandığı illerimizdeki gelişmeler AFAD Başkanlığımız tarafından yakından takip edilmekte, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında gerekli çalışmalar yürütülmektedir. Bahse konu illerimizde Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri toplanmış olup kurumlar arasında koordinasyon sağlanmaktadır."

YOL AÇMA ÇALIŞMALARI VE YARDIMLAR

Açıklamaya göre Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Bolu/Gerede – Karabük – Çankırı/Çerkeş güzergâhında Karayolları ekiplerince yol açma çalışmaları devam ediyor. Yolda mahsur kalan vatandaşlara AFAD ve Kızılay ekipleri tarafından destek sağlanıyor. Bu kapsamda AFAD'dan 178 personel ve 47 araç, Kızılay'dan ise 16 personel ve 4 araç sahada görev yapıyor. Şu ana kadar vatandaşlara 782 kumanya ve 600 battaniye ulaştırıldı.

UYARI VE İKAZLAR

AFAD açıklamasında, vatandaşların buzlanma, don ve çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almaları gerektiği önemle hatırlatıldı. Gelişmelerin anbean takip edildiği bildirildi.