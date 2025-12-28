Kar yağışı eğitimi vurdu: Birçok ilde okullar tatil edildi

Türkiye genelinde yaşanan mevsim normallerinde kar yağışı okulların da tatil ilan edilmesine neden oldu. Tatil ilan edilen şehirler ise şu şekilde:

ZONGULDAK

Zonguldak'ta olumsuz hava şartları etkin olurken Valilik okulların 29 Aralık Pazartesi 1 gün süre ile tatil edildiğini açıkladı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü (BEUN) ise pazartesi günü yapılacak final sınavlarının ertelendiğini duyurdu. BEUN Rektörlüğü de yaptığı yazılı açıklamayla 29 Aralık Pazartesi günü yapılacak final sınavlarının 3 Ocak Cumartesi gününe ertelendiğini duyurdu.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nun duyurduğu açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Değerli hemşehrilerim, Sevgili öğrenciler,

İlimiz genelinde etkili olan ve yarın sabah saatlerinde etkisini artıracak olan fırtına, yağmur ve kar yağışı nedeniyle, meteorolojik tahminler doğrultusunda vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın güvenliği için bazı tedbirler alınmıştır.

Bu kapsamda; 29 Aralık 2025 Pazartesi günü ilimizdeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezleri; İl düzeyinde planlamış her türlü hizmet içi eğitim ve e-sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek olan tüm faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir. e-sınav faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir.

Ayrıca; kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir), malûl, engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederim."

BOLU

Bolu’da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime 29 Aralık Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verildi.

Bolu’da 2 gündür devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte kent merkezi ve yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplanırken, ulaşımda aksamalar yaşanmaması için karayolları ve belediye ekipleri çalışma başlattı. Kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti. Yağışın devam ettiği Bolu’da eğitime 1 gün ara verildi.

KARABÜK

Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle pazartesi günü okulların bir gün tatil edildiği bildirildi.

KASTAMONU

Küre ilçesinde kar yağışı sebebiyle, 29 Aralık Pazartesi günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İlçemizde olumsuz hava şartları ve meteorolojik ikaz düzeyine bağlı olarak etkisini sürdürmeye devam eden kar yağışının neden olabileceği olumsuzluklar sebebiyle ilçemizdeki tüm okulların 29 Aralık 2025 Pazartesi günü yüz yüze eğitime ara verilmesine, ayrıca kurum ve kuruluşlarda görev yapan engelli ve hamile personelin 29 Aralık tarihinde 1 gün idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

VAN

Yoğun kar, buzlanma ve sis nedeniyle yarın il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamileler ile 0-6 yaş çocuğu olan annelerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ŞIRNAK

Şırnak Valiliği ise Beytüşşebap ilçesinde tatil ilan etti. Açıklamada, "Beytüşşebap ilçemizde yoğun kar yağışı sebebiyle; resmî ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, meslekî eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, Valiliğimiz kararıyla 29 Aralık Pazartesi günü bir (1) gün süreyle eğitime ara verilmiştir.

Okullarda eğitime ara verilen günde; malûl, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

DÜZCE

Düzce Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezleri ile Kur'an kurslarında eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.