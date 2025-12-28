Kar yağışı sırasında binaya yıldırım düştü!

Türkiye’nin birçok noktasında yoğun kar yağışı görülürken bu illerden biri de Şırnak’tı. Şırnak’ta yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışı, yer yer gök gürültüsüyle birlikte görüldü.

7 KATLI APARTMANA YILDIRIM DÜŞTÜ!

Kar yağışı sırasında Kumçatı beldesine bağlı Nasırhan Mahallesi’nde bulunan 7 katlı apartmanın son katına yıldırım isabet etti. Meydana gelen olayda hayatını kaybeden ya da yaralanan olmazken yıldırımın isabet ettiği noktada hasar meydana geldi.

Kardan kapanan 5 köy yolu ulaşıma açıldı

EŞYALAR ZARAR GÖRDÜ!

Aynı zamanda, apartmanda bulunan bazı dairelerin elektronik eşyaları zarar gördü.





