İstanbul Valiliğinden beklenen açıklama geldi! İstanbul'da okullar tatil mi?

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte bazı bölgelerde görülen hafif kar yağışının eğitim-öğretimi olumsuz etkileyecek düzeyde olmadığını belirterek, okulların tatil edilmeyeceğini açıkladı.

Yurt genelinde hakim olan yoğun kar yağışı ve don nedeniyle birçok şehirde valilikler ve kaymakamlıklar okulları süreli olarak tatil ilan etti. İstanbul'a da kar yağmaya başlayınca gözler valiliğe çevrildi.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili öğrenci kardeşlerim, şehrimizin bazı bölgelerinde hafif şekilde görülen kar yağışı, eğitim-öğretimi olumsuz etkileyecek düzeyde değildir. Meteorolojik verilere göre yağışın yaklaşık bir saat içerisinde sona ermesi beklenmektedir. Herhangi bir gelişme olması halinde sizleri anında bilgilendireceğiz. İyi uykular diliyorum." ifadesini kullandı.

