Eğitime kar engeli! 31 Aralık'ta çok sayıda ilde eğitime ara verildi: İşte okulların tatil edildiği iller...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan olumsuz hava koşulları üzerine valiliklerden peş peşe eğitime ara verildiği açıklamaları geldi.

Diyarbakır'da eğitime verilen ara uzatıldı: Sıcaklık eksi 12 dereceye düşecek

Elazığ, Bitlis, Batman, Kahramanmaraş, Siirt, Bolu, Gaziantep gibi çok sayıda il ve ilçede yoğun kar yağışı nedeniyle, 31 Aralık'ta okulların tatil edildiği duyuruları yayımlandı. Hangi il ve ilçelerde okulların tatil edildiği ise en çok merak edilen konulardan biri oldu. Hangi il ve ilçelerde eğitime kar arası verildi. İşte detaylar...

İŞTE 31 ARALIK'TA OKULLARIN TATİL OLACAĞI İLLER

Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre; 30.12.2025 Salı günü yoğun buzlanma ve 31.12.2025 Çarşamba günü yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okul ve kurumlarda ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza bağlı kreş, gündüz bakımevi ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 2 (iki) gün ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır.

Bitlis Valiliğinin açıklaması şöyle:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre aşırı soğuklarla birlikte, 30.12.2025 Salı günü yoğun buzlanma ve 31.12.2025 Çarşamba günü yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yaygın ve örgün eğitim yapan tüm okul ve kurumlarda ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza bağlı kreş, gündüz bakımevi ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 2 gün ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır.

Batman Valiliği, 31 Aralık'ta kentte yoğun kar yağışı beklendiğini, gece ve sabah saatlerinde sıcaklığın kent genelinde hissedilir derecede düşeceğini ve buna bağlı olarak buzlanma ve don olaylarının artacağını belirterek, yarın kent genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Valilik, ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Kahramanmaraş Valiliğinin, 31 Aralık'ta okulların tatil edildiğine ilişkin açıklaması şöyle:

31 Aralık Çarşamba günü Kahramanmaraş genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın buzlanma, don ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları rica olunur.

Siirt Valiliği, bu gece ve yarın sabah saatlerinde hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesiyle buzlanma ve don riskinin artacağı yönündeki meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, şöyle denildi:

İl genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumları ile özel kreşler, gündüz bakımevleri ve rehabilitasyon merkezlerinde çarşamba günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 0-6 yaş çocuğu bulunan anneler ile malul, engelli ve hamile kamu personelinin aynı gün idari izinli sayılacaktır

Gaziantep'te okulların 31 Aralık'ta tatil edildiğini Vali Kemal Çeber, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Vali Kemal Çeber'in açıklaması şöyle:

Sevgili öğrencilerim, son günlerde, özellikle de bugün telefonum hiç susmadı. Yüz yüze görüştüğümde ve sosyal medyadan bana ilettiğiniz isteklerinizi değerlendirdik. Meteorolojiden aldığımız bilgiler, yaptığımız değerlendirmeler ve sizin temiz kalplerinizden bize ulaşan istekleri birleştirip, ilgili birimlerden yönetici amcalarınız ile birlikte yarın İl genelinde okulları tatil etmeye karar verdik. Eğitim kuşkusuz çok önemli. Ama sizler kar yağışı nedeniyle 2025'in son günlerini karın tadını çıkararak geçirin. Hepinizi seviyorum.

Bolu'da bugün itibariyle kar yağışı etkisini kaybederek yerini güneşli havaya bıraktı. Kent merkezinde 50 santimetreyi aşan kar yağışı sebebiyle eğitime 31 Aralık Çarşamba günü de ara verildi.

Bolu Valiliğinin açıklaması şöyle:

İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle; 31 Aralık 2025 Çarşamba günü, resmî ve özel tüm eğitim kurumlarımızda (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dâhil) eğitim-öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personel aynı gün idari izinli sayılacaktır. Ancak sağlık ve güvenlik birimleri başta olmak üzere 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir. Kamuoyuna önemle duyurulur

Karabük'te etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle okullarda eğitime 1 gün daha ara verildi. Böylece kentte eğitim-öğretime üst üste 3'üncü gün ara verilmiş oldu.

Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada, il genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve buzlanma riskinin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, 31 Aralık Çarşamba günü Karabük genelindeki her tür ve derecedeki resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile halk eğitimi merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile personel ile engelli personelin aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Kentte yoğun kar yağışı nedeniyle okullar pazartesi ve salı günleri de tatil edilmişti.

Diyarbakır Valiliğinin açıklaması şöyle:

Meteorolojik verilere göre 31 Aralık Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlarının etkili olması, hava sıcaklıklarında belirgin düşüşle birlikte kuvvetli buzlanma ve don olaylarının yaşanması beklenmektedir. Oluşabilecek olumsuzluklar ve yaşanabilecek aksamalar dikkate alınarak, 31 Aralık Çarşamba günü il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Aynı tarihte engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır

Kırşehir: Olumsuz hava şartları ve buzlanma ihtimaline karşı eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, 31 Aralık Çarşamba günü il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda (okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Şırnak: Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kent genelinde 31 Aralık Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada; kent merkezi ile ilçelerde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu, bu nedenle resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 31 Aralık Çarşamba günü ara verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca eğitime ara verilen günlerde malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Mardin: Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verildiği duyuruldu. Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riskine karşı vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi. Açıklamada, bu kapsamda ildeki tüm eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Ayrıca, engelli ve hamile kamu görevlileri ile çocuğu anaokuluna ve kreşlere giden kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın okullarda eğitime ara verildiğini bildirdi.

Şimşek, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojiden gelen son veriler doğrultusunda, kentte yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yoğun kar yağışının bazı olumsuzluklara yol açabileceğini değerlendirdiklerini belirtti.

Bu nedenle 31 Aralık Çarşamba günü il genelinde eğitime 1 gün ara verdiklerini aktaran Şimşek'in paylaşımı şöyle:

Bu küçük molayı güzel değerlendirin. Biraz dinlenin, ailenizle vakit geçirin, karın keyfini çıkarın ama derslerinizi de tamamen unutmayın. Kitap okumayı, hayaller kurmayı ve kendinizi geliştirmeyi ihmal etmeyin. Yeni yılın sizlere sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum. 2026'ya umutla, güzel hayallerle ve bol gülümsemeyle girin. Hepinize huzurlu ve keyifli günler diliyorum. Sevgiyle kalın

Valilikten yapılan açıklamada ise il genelinde, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri) valilik kararıyla 31 Aralık 2025 Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yere verildi:

Taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 31 Aralık 2025 Çarşamba tarihinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel, malül, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın için ara verildiğini, ayrıca aynı gün içerisinde motosiklet kullanımının da yasaklandığını duyurdu.

Vali Yavuz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

İlimizde etkili olacak yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma tehlikesi nedeni ile vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla 31 Aralık 2025 Çarşamba günü ilimiz genelinde tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında (yetişkinlere yönelik kurslar hariç) eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel, aynı gün idari izinli sayılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur. İlimizi etkisi altına alması beklenen yoğun kar yağışı, don ve şiddetli rüzgar nedeniyle zorunlu olmadıkça seyahat etmemenizi, toplu taşıma araçlarını kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Motokurye ve motosiklet kullanımı da bir gün süre ile yasaklanmıştır.

Adıyaman Valiliğinin duyurusu şöyle: