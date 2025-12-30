Diyarbakır'da eğitime verilen ara uzatıldı: Sıcaklık eksi 12 dereceye düşecek

Hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye kadar düşmesi beklenen Diyarbakır'da eğitime verlien 1 günlük ara uzatıldı. Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, engelli ve hamile çalışanların da izinli sayılacağı belirtildi.

Meteoroloji verileri açıkladı Bakanlık devreye girdi: 4 bölge için kritik kar uyarısı

DİYARBAKIR'DA EĞİTİME KAR ENGELİ SÜRÜYOR

Diyarbakır'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 30 Aralık Salı günü verilen ara uzatıldı.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, 31 Aralık Çarşamba günü yoğun kar yağışının sürmesi ve don olaylarının yaşanmasının beklendiği belirtildi.

Valiliğin açıklamasında şunlara yer verildi:

"Meteorolojik verilere göre, 31.12.2025 Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlarının etkili olması, hava Sıcaklıklarında belirgin düşüşle birlikte kuvvetli buzlanma ve don olaylarının yaşanması beklenmektedir. Oluşabilecek olumsuzluklar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar dikkate alınarak;

31 Aralık 2025 Çarşamba günü il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakimevlerinde (1 gün süreyle) eğitime ara verilmiştir."

ENGELLİ VE HAMİLE PERSONEL İDARİ İZİNLİ SAYILACAK

Açıklamanın devamında "Aynı tarihte engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

HAVA SICAKLIĞININ EKSİ 12'YE KADAR DÜŞMESİ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı verilere göre Diyarbakır'da etkili olan yoğun kar yağışı sürecek.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye kadar düşmesi beklenen Diyarbakır'da hava durumu şöyle: