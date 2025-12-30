Meteoroloji verileri açıkladı Bakanlık devreye girdi: 4 bölge için kritik kar uyarısı

Yayınlanma:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan son dakika kar uyarısı geldi! Meteoroloji verilerine göre önümüzdeki 3 gün boyunca Türkiye'nin büyük bir bölümünde yoğun kar yağışı etkili olacak. Bakanlık "Zorunlu olmadıkça çıkmayın" diyerek o bölgeleri tek tek işaret etti.

Kış mevsiminin etkisini artırmasıyla birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan vatandaşlara hayati bir uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verileri paylaşan Bakanlık, önümüzdeki 3 gün için sürücüleri uyardı. Özellikle o bölgelerde yaşayanlar ve seyahat planı yapanlar için "kırmızı alarm" verildi.

HANGİ BÖLGELERDE YOĞUN KAR BEKLENİYOR?

Bakanlık tarafından yapılan "BİLGİLENDİRME" başlıklı açıklamada, kar yağışının özellikle şu bölgelerde hayatı durma noktasına getirebileceği belirtildi:

  • Batı Karadeniz (Bolu Dağı geçişi vb.)
  • İç Anadolu Bölgesi
  • Doğu Anadolu Bölgesi
  • Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Bu bölgelerin tamamında yoğun kar yağışı beklendiği vurgulandı.

KARAYOLLARI ALARMDA

Vatandaşların yolda kalmaması ve güvenli ulaşım için Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tüm gücüyle sahaya indi. Yapılan açıklamada dev operasyonun detayları şöyle paylaşıldı:

  • 7 gün 24 saat nöbet: Ekipler kesintisiz çalışıyor.
  • Devasa yol ağı: 68 bin 519 km'lik yol ağı kontrol altında.
  • Müdahale gücü: 457 Karla Mücadele Merkezi, 12 bin 886 makine ve 13 bin 607 personel ile çalışmalar aralıksız sürüyor.

YOLLAR UYDUDAN VE KAMERALARLA İZLENİYOR

Teknolojinin tüm imkanlarını seferber eden Bakanlık, 6 bin karla mücadele aracını Araç Takip Sistemi ile, bin 700 aracı ise kameralarla anlık olarak izliyor. Yol durumu ve güzergâh analizleri yapılarak kapanan yollara anında müdahale ediliyor.

SÜRÜCÜLERE 4 MADDELİK HAYATİ UYARI

Bakanlık, yola çıkacak olan vatandaşlar için 4 maddelik kritik bir uyarı listesi yayınladı. Can ve mal güvenliği için bunlara mutlaka dikkat edin:

  • Yola çıkmayın: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın.
  • Kontrol edin: Seyahat öncesi mutlaka yol durumunu kontrol edin.
  • Hazırlıklı olun: Kış lastiği kullanın; aracınızda zincir, takoz ve çekme halatı bulundurun.
  • Emniyet şeridi uyarısı: Yoğun kar ve durma hallerinde bulunduğunuz şeritte kalın, emniyet şeridini kesinlikle işgal etmeyin.

ACİL DURUMLARDA ARANACAK NUMARALAR

Yolda kalmanız veya güncel durumu öğrenmeniz halinde şu numaralardan anında bilgi alabilirsiniz:

  • ALO 123: Bakanlık Çağrı Merkezi
  • ALO 159: Yol Danışma Hattı
  • Web: kgm.gov.tr

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

