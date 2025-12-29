İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı

İmkânsız gibi görünse de, bazen ikinci el bir araba satmak, ona ödediğinizden daha fazla para kazandırabilir. Şu anda bazı modellerde bu tür fiyat artışları yaşanıyor.

Ve elbette, artık üretilmeyen veya yeni nesillerle değiştirilen bazı modellerin ikinci el otomobil piyasasında çok rağbet gördüğü durumlar her zaman vardır. Sonuç olarak, fiyatları artar.

Bu eğilime ne yol açtı? İçten yanmalı motorların aşamalı olarak kaldırılmasının, hem otomobil hem de bazı modellerin yedek parça arzında azalmaya yol açtığı dikkate alınmalıdır. Buna ek olarak, yeni otomobil fiyatlarındaki artış, Avrupa'daki birçok alıcı için hala daha uygun fiyatlı alternatifler olan ikinci el otomobillerin fiyatlarını da yükseltti.

Avrupa'nın en büyük ikinci el otomobil satış platformlarından biri olan carvago.com'un raporuna göre, bazı modeller üç yıl öncesine göre daha pahalı hale geldi. Bazı modellerde ise zarar, değer artışına dönüştü. Sahipleri, yeniden satış sırasında para kaybetmekle kalmıyor, aksine kar elde ediyorlar.

Nesillerin değişimiyle ilgili eski kural bugün de geçerliliğini koruyor. Şöyle ki, yeni model çok daha pahalı hale gelirse veya konfigürasyonunda büyük değişiklikler olursa, önceki nesil sonunda iyi bir seçenek olarak algılanır. Üç yıl önce ikinci el bir araba aldıysanız, şimdi daha yüksek fiyata satabilirsiniz. Ancak bu, yalnızca belirli modellerin sahipleri ve belirli pazarlarda bulunan şanslı kişiler için geçerlidir. Bu nedenle, yalnızca az sayıda kişi kar elde edebilecek ve araba seçimlerini bir yatırım olarak değerlendirecektir.

BUGÜN HANGİ OTOMOBİLLERİN FİYATI ÜÇ YIL ÖNCESİNE GÖRE DAHA YÜKSEK?

14 Avrupa ülkesinden elde edilen verilerin analizi sonucunda hazırlanan rapor, fiyatları yükselen çeşitli modelleri belirledi. Analiz, söz konusu ikinci el otomobillerin 2023 yılının ilk çeyreğindeki ve bu yılın son çeyreğindeki ortalama satış fiyatlarını karşılaştırıyor.

Bu modeller öne çıkıyor, yani bu arabaların değeri bugün bir yıl öncesine göre daha yüksek:

Porsche 718 Cayman GT4 (+%14,3)

Seat Alhambra 1.4 TSI (+11.2%)

Suzuki Jimny 1.5 VVT (+6.9%)

Porsche 911 Carrera S / 4S (992) (+%5,6)

Ford Edge 2.0 EcoBlue Bi-Turbo (+5.4%)

Jeep Wrangler 2.0 T-GDI (+5.0%)

Toyota Land Cruiser 2.8 D-4D (J150) (+%3,7)

2023 yılında bu modellerden birini satın alanlar, bugün satın aldıkları zamankinden daha yüksek bir fiyata satabilirler. Elbette bunlar tahmini rakamlar, çünkü kullanılmış bir aracın gerçek fiyatı özelliklerine, kilometresine ve teknik durumuna bağlı olarak değişir. Ancak eğilim açık: Bu modellerin sahipleri avantajlı bir konumdalar.

TÜRKİYE’DE ÖNE ÇIKAN MODELLER

Avrupa’da Porsche, Suzuki Jimny veya Toyota Land Cruiser gibi modeller değer kazanırken; Türkiye’de tablo farklı:

• Volkswagen Golf, Passat → İkinci elde hâlâ yüksek talep görüyor.

• Renault Clio, Megane → Uygun fiyatlı seçenekler olarak değerini koruyor.

• Fiat Egea → Türkiye’de en çok satan modellerden biri, ikinci elde fiyatı sürekli yükseliyor.

• SUV’lar (Dacia Duster, Toyota Corolla Cross, Hyundai Tucson) → Talep nedeniyle değer artışı yaşayan segment.

Türkiye’de ikinci el otomobil artık sadece “daha ucuz alternatif” değil, bazı modeller için yatırım aracı haline geldi. Döviz kuru, vergiler ve sıfır araç fiyatlarındaki artış, ikinci el piyasasını canlı tutuyor. Avrupa’daki gibi koleksiyon değeri taşıyan spor modeller değil; Türkiye’de daha çok popüler, ulaşılabilir ve SUV ağırlıklı araçlar fiyatını artırıyor.

Avrupa pazarındaki eğilimler, 2025 yılının ilk yarısında ikinci el otomobil fiyatlarının %5,1 oranında arttığını gösteriyor. Ancak, yakıt türüne göre önemli farklılıklar mevcut. Benzinli araçlar en büyük artışı kaydetti; fiyatlar yıl başından bu yana %7,4 oranında yükselirken, dizel araçlarda daha ılımlı bir artış (%2,2) görüldü. Öte yandan, elektrikli araçlarda fiyat düzeltmesi yaşandı.

İlginç olan şu ki, araç satmak için gereken süre de uzamış durumda; bu da alıcıların daha temkinli davrandığını gösteriyor.