ABD'den Türkiye'ye korkutan deprem uyarısı! Ne yapacaklarını tek tek açıkladı

Yayınlanma:
ABD'den Türkiye'ye korkutan deprem uyarısı! Türkiye'de bulunan vatandaşları için paylaşım yapan ABD'nin Ankara Büyükelçiliği olasu depremde ne yapacaklarını tek tek açıkladı.

Türkiye, İstanbul için beklenen depremin gerginliğini yaşarken Balıkesir ve Kütahya'da meydana gelen depremlerle büyük panik yaşadı. Şehirlerin deprem hazırlığının olmadığı her depremde bir kez daha ortaya çıkınca vatandaşlar gelen en ufak bir açıklamada tedirginlik yaşamaya başladı.

Son açıklama ABD'nin Ankara Büyükelçiliği tarafından gelirken sosyal medyada vatandaşlar "deprem mi olacak?" sorusuyla yorum yağmuruna başladı.

ABD'DEN TÜRKİYE'YE KORKUTAN DEPREM UYARISI!

Büyükelçilik, vatandaşlarının can güvenliğini korumak amacıyla kapsamlı bir deprem rehberi paylaştı.

Sarsıntı öncesi, anı ve sonrasını kapsayan rehberde, paniği önleyecek stratejik adımlara yer verildi. Özellikle sarsıntı sırasında bina içinde güvenli bir alan oluşturmanın ve "Çök-Kapan-Tutun" metodunu uygulamanın yaralanma riskini minimize ettiği hatırlatıldı.

abdden-turkiyeye-korkutan-deprem-uyarisi-ne-yapacaklarini-tek-tek-acikladi-3.jpg

Resmî hesaplardan yapılan duyuruda, güvenli alanı terk etmeden sarsıntının bitmesinin beklenmesi gerektiğinin altı çizildi.

NE YAPACAKLARINI TEK TEK AÇIKLADI

ABD vatandaşlarına yönelik "Deprem sırasında ne yapılmalı?" paylaşımda deprem sırasında yapılacakları tek tek açıklayan ABD Büyükelçiliği, güncel güvenlik bildirimlerini almak için Smart Traveler Enrollment Program’ına kaydolmayı önerdi.

abdden-turkiyeye-korkutan-deprem-uyarisi-ne-yapacaklarini-tek-tek-acikladi-4.jpg

Paylaşımda şu talimatlar verildi:

Deprem sırasında eğer içerideyseniz: Dışarı çıkmanın güvenli olduğundan kesinlikle emin olmadığınız sürece içeride kalın.
ÇÖK: Düşmemek için el ve dizlerinizin üstüne çökün.
KAPAN: Kollarınızla başınızı ve ensenizi koruyun. Mümkünse sağlam bir masanın altına girin.
TUTUN: Sağlam bir mobilyanın altına girdiyseniz, bir tarafına tutunun ve mobilyayla birlikte hareket etmeye hazır olun.

Yaralanmamak için olabildiğince az hareket edin. Asansör kullanmaktan kaçının. Gaz kokusu alırsanız olduğunuz yeri hemen terk edin.
Deprem sırasında eğer dışarıdaysanız: Binalar, elektrik hatları, ağaçlar ve sokak lambalarından uzak, açık bir alana gidin. Araç sürüyorsanız güvenli bir yerde sağa çekin, üst geçit ve köprülerden kaçının.
Artçılara hazırlıklı olun – her artçıda ÇÖKÜN, KAPANIN ve TUTUNUN.

Yerel yetkililerin yayımladığı talimatlara uyun. Yollar kullanılamayacak durumda olabilir; bu da havalimanlarına erişimi zorlaştırabilir. Birkaç gün boyunca korunaklı bir yere sığınmaya hazırlıklı olun. Beklenmedik masrafları karşılayabilmek için seyahat sigortası yaptırın. Güncel güvenlik bildirimlerini almak için Smart Traveler Enrollment Program’a (Akıllı Yolcu Kayıt Programı - STEP) kaydolun.

abdden-turkiyeye-korkutan-deprem-uyarisi-ne-yapacaklarini-tek-tek-acikladi-2.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

