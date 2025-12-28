Marmara için '7.2'lik deprem kaçınılmaz' diyen uzman: İstanbul içinden çıkılmaz bir hale gelir

Marmara'da olası bir şiddetli deprem tartışmalarının ardı arkası kesilmiyor. Deprem uzmanları, her gün yeni açıklamalarla kentsel dönüşümün önemine vurgu yaparken, yetkilileri bir an önce önlem almaya çağırıyor.

Son olarak Şehriban Kıraç'a konuşan Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, Marmara'da 7 ile 7.2 arasında bir depremin kaçınılmaz olduğunu açıkladı.

"TAHMİNEN 7.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÜRETİR"

Geçmişte yıkıcı depremlerin görüldüğü bölgelerde benzer büyüklükte depremlerin yeniden olmasının beklenen bir durum olduğuna dikkat çeken Tüysüz, İzmit Körfezi çıkışından Adalar önü ve Büyükçekmece açıklarına uzanan bölümün kırılmamış olduğuna işaret etti.

"Bu kırıldığı zaman da tahminen 7.2 büyüklüğünde deprem üretir" diyen Tüysüz, depremin büyüklüğünün yanında, etkileyeceği nüfus ve yapı yoğunluğunun belirleyici olduğunu ve İstanbul'daki yoğunlaşmanın riski artırdığını söyledi.

"İSTANBUL İÇİNDEN ÇIKILMAZ BİR HALE GELİR"

İstanbul'daki yoğun yapılaşma ve kentsel dönüşüm ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Tüysüz, "Şehirleşmemiz çok çarpık. Esenler’e, Bakırköy’e Bahçelievler’e gidin... Depremde bir bina yıkıldığı zaman o sokağa bir daha girmeniz mümkün olmaz. Gebze’de bir bina yıkıldı çevre illerden destek gelmesine rağmen enkazı 1 hafta kaldırılamadı" dedi.

Tüysüz, olası bir Marmara depreminde 80 bin civarında binanın yıkılacağı vurgulayarak "İstanbul içinden çıkılmaz bir hale gelir" diye konuştu.

Tüysüz, kentsel dönüşümden beklenenin "çarpık yapılaşmayı ortadan kaldırmak" olduğunu vurgulayarak, "Sokakları açacaksınız, yeşil alan yaratacaksınız. Nüfusu artırmamak gerekiyor. Çok katlı bina yapmak da nüfusu artırır. Kentsel dönüşüm bugüne kadar yapılmadı, binasal dönüşüm yapıldı. Kenti nüfus açısından sadeleştirmenin aksine biz dolduruyoruz" ifadelerini kullandı.

"ELİNİZLE İNSANLARI AFETE DOĞRU SÜRÜKLÜYORSUNUZ"

İstanbul'da yeni yerleşim alanlarının açılmasına da değinen Tüysüz, Kanal İstanbul üzerinden örnek vererek, "Kanal İstanbul'u yaparsanız 1 milyon kişi daha İstanbul'a gelecek demektir. Nüfusun üzerine 1 milyon kişi daha ekleyeceksiniz. Yani siz elinizle insanları afete doğru sürüklüyorsunuz" dedi.