Yıkılan konteyner kentteki görüntüleri yürek yakmıştı! Konti isimli köpekten sevindiren haber

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Hatay’ın Antakya ilçesinde geçici bir yaşam alanı olarak kurulan konteyner kentte yaşayan Konti isimli köpeğin hikayesi gözleri doldurmuştu. Depremin ardından konteyner kentte yaşayan bir ailenin yanına sığınan Konti, barınma alanı olarak kullanılan bölgenin boşaltılmasının ardından yıkıntıların arasında tek başına kalmıştı.

YIKILAN KONTEYNER KENTTE TEK BAŞINA KALMIŞTI!

Alandaki konteynerler sökülürken depremzedeler ise başka konteyner kentlere, kiralık evlere ya da hak sahipliğiyle verilen başka konutlara taşınmıştı. Geride kalan birçok sokak hayvanından biri olan Konti ise, ona bakan ailenin taşınmasının ardından sahipsiz kalmıştı.

Gazeteci Kazım Kızıl’ın 10 Aralık’ta paylaştığı görüntülerde, Konti’nin hiç kimsenin kalmadığı alanda eski yuvasının olduğu noktada beklediği anlar görenleri hüzne boğmuştu.

KONTİ’DEN SEVİNDİREN HABER GELDİ!

Kazım Kızıl’ın bugün paylaştığı yeni gelişme ise yüzleri güldürdü. Konti’nin, yıkılan konteyner kentten alınarak güvenli bir ortama götürüldüğü bildirilirken köpeğin veteriner muayenesi ve kan tahlillerinde de herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadı. Konti, destek tedavisinin ardından Balıkesir’e götürüldü ve sahiplenildi.

DEPREM BÖLGESİNDE BİRÇOK HAYVAN YAŞAM SAVAŞI VERİYOR!

Konti’nin sahiplenilmesi umut verirken Hatay’da ve depremden etkilenen şehirlerde birçok hayvan benzer koşullarda yaşam savaşı veriyor.