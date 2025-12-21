Yaralı köpeğin hali yürek burktu! Polis montunu çıkarıp üzerine örttü

Yayınlanma:
Hatay'da yolda yaralı bulunan bir köpeğe polis ekipleri yardım etti. Bir polis memuru üşümemesi için montunu köpeğin üzerine örttü.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, yolda bulunan yaralı köpeğin hali yürekleri burktu. Köpeğe polis ekipleri yardım ederken, bir polis memuru köpek üşümesin diye montunu çıkarıp köpeğin üstünü örttü.

Deniz Mahallesi’nde akşam saatlerinde devriye görevi yapan polis ekipleri, yol üzerinde hareketsiz halde yatan yaralı köpeği fark etti.

polis-yarali-kopegin-ustunu-kendi-montu-1073871-318627-1.jpg

YARALI KÖPEĞİN ÜSTÜNÜ MONTUYLA ÖRTTÜ

Ekipler, olası bir kazanın önüne geçmek amacıyla çevrede güvenlik önlemi alırken, durumu Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bildirdi. Yaralı köpeğin üşümemesi için bir polis memuru montunu üzerine örttü.

polis-yarali-kopegin-ustunu-kendi-montu-1073870-318627-1.jpg

YARALI KÖPEĞİN BAŞINDA BEKLEDİLER

Polis ve belediye görevlileri gelinceye kadar köpeğin başında bekledi.

Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim edilen köpek, tedavi edilmek üzere hayvan barınağına götürüldü.

Bolvadin Belediyesi'nden köpek katliamı : Öldürülen hayvanlar çöp kamyonlarıyla toplandıBolvadin Belediyesi'nden köpek katliamı : Öldürülen hayvanlar çöp kamyonlarıyla toplandı

Polis ekiplerinin duyarlı davranışı, çevredeki vatandaşların takdirini topladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Sadettin Saran'ın test sonuçlarını canlı yayında açıkladı
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
Asgari ücrette yeni kulis: Tarih vererek ne kadar zam yapılacağını duyurdu
Ali Koç'tan Sadettin Saran açıklaması: Flaş Aziz Yıldırım detayı
Sadettin Saran haberi sonrası tehdit edildiğini açıkladı
Sadettin Saran haberi sonrası tehdit edildiğini açıkladı
Dört mevsim ziyaretçi ağırlıyor: 900 bin kişi akın etti
Dört mevsim ziyaretçi ağırlıyor: 900 bin kişi akın etti
Termometreler -14’ü gördü: Dereler buz tuttu
Termometreler -14’ü gördü: Dereler buz tuttu
Kasım indirimlerine 12 milyon lira ceza
Kasım indirimlerine 12 milyon lira ceza
İkisi sarı kodlu İstanbul dahil 11 kente uyarı! Karla karışık geliyor...
İkinci el otomobilde en çok satanlar en fazla zarar edenler
Türkiye
İmralı Heyetinin görüşme trafiğinde yeni adres!
İmralı Heyetinin görüşme trafiğinde yeni adres!
Bir haftadır haber alınamıyordu: Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Bir haftadır haber alınamıyordu: Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Meclis'te arbede! Oturuma ara verildi
Meclis'te arbede! Oturuma ara verildi