Yaralı köpeğin hali yürek burktu! Polis montunu çıkarıp üzerine örttü
Hatay’ın Samandağ ilçesinde, yolda bulunan yaralı köpeğin hali yürekleri burktu. Köpeğe polis ekipleri yardım ederken, bir polis memuru köpek üşümesin diye montunu çıkarıp köpeğin üstünü örttü.
Deniz Mahallesi’nde akşam saatlerinde devriye görevi yapan polis ekipleri, yol üzerinde hareketsiz halde yatan yaralı köpeği fark etti.
YARALI KÖPEĞİN ÜSTÜNÜ MONTUYLA ÖRTTÜ
Ekipler, olası bir kazanın önüne geçmek amacıyla çevrede güvenlik önlemi alırken, durumu Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bildirdi. Yaralı köpeğin üşümemesi için bir polis memuru montunu üzerine örttü.
YARALI KÖPEĞİN BAŞINDA BEKLEDİLER
Polis ve belediye görevlileri gelinceye kadar köpeğin başında bekledi.
Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim edilen köpek, tedavi edilmek üzere hayvan barınağına götürüldü.
Polis ekiplerinin duyarlı davranışı, çevredeki vatandaşların takdirini topladı.