Bolvadin Belediyesi'nden köpek katliamı : Öldürülen hayvanlar çöp kamyonlarıyla toplandı

31 Mart seçimlerinde MHP'nin adayı Derviş Aynacı'nın kazandığı Bolvadin Belediyesi, skandallarla gündemden düşmüyor.

3 Kasım günü iki Sayıştay müfettişinin belediyeye giderek inceleme başlatmasıyla yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen Bolvadin Belediyesi, ardından ağaç katliamı ve halktv.com.tr'nin gündeme taşıdığı Belediye Başkanı Derviş Aynacı'nın gazetecilere yönelik yaptığı ağır hakaretlerle tepki toplamıştı.

14 Aralık günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, belediyeyi eleştiren gazetecileri "memleket düşmanı" ilan eden Aynacı, "Biz ne kadar tasmalasak da itler yine yalan haber yapmaya devam ediyorlar. Bu haberi yapan ve yaptıranlar memlekette şu fotoğrafta görmüş olduğunuz itler kadar değeri yok. Bunlar ne laftan anlar nede kötekten anlar; sırıta sırıta çarşıda gezerler. Biz bunların ne kadar ONUR’suz olduğunu biliyoruz. Zamanı gelince gerekeni de yapar sonra düğünlerde karı kıyafetiyle oynamayı meslek edindiririz evelallah" ifadelerini kullanmıştı.

BU SEFER DE KÖPEK KATLİAMIYLA GÜNDEM OLDU

İlçede bugün ise adeta köpek katliamı yapıldı. halktv.com.tr'ye ulaşan görüntüler kan dondurdu.

İddiaya göre belediye personelleri, başı boş sokak köpeklerini birer birer yakalayarak vurdukları iğnelerle öldürdü.

Sokaklarda can çekişen ve yaşamını yitiren köpekler, belediyeye ait çöp kamyonetleriyle toplandı.

BİR YURTTAŞIN KÖPEĞİ DE ÖLDÜRÜLDÜ: ARBEDE YAŞANDI

Öte yandan belediye personelinin sahipli bir köpeği de öldürmesi sonucu, ilçedeki yurttaşlar ile görevliler arasında arbede yaşandı.

Köpeğinin öldürüldüğünü öğrenen bir vatandaş, yanındakilerle beraber öldürülen köpekleri toplamakla görevli olan personele saldırdı.

Köpeklerin öldürülmesi ilçede gerilimi artırırken, hayvan derneklerinin katliamı protesto edeceği öğrenildi.