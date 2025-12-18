Bolvadin Belediyesi'nden köpek katliamı : Öldürülen hayvanlar çöp kamyonlarıyla toplandı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Afyonkarahisar'ın MHP'li Bolvadin Belediyesi'ndeki skandalların ardı arkası kesilmiyor. Yolsuzluk iddialarının ardından Belediye Başkanı Derviş Aynacı'nın gazetecilere ağır hakaret ettiği ilçede, bu sefer de köpek katliamı yaşandı. Köpekler, sokaklardan çöp kamyonlarıyla toplandı. Yanlışlıkla sahipli bir köpeğin de katledildiği ilçede, belediye personelleri ile yurttaşlar arasında arbede yaşandı.

halktv.com.tr - ÖZEL HABER

31 Mart seçimlerinde MHP'nin adayı Derviş Aynacı'nın kazandığı Bolvadin Belediyesi, skandallarla gündemden düşmüyor.

3 Kasım günü iki Sayıştay müfettişinin belediyeye giderek inceleme başlatmasıyla yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen Bolvadin Belediyesi, ardından ağaç katliamı ve halktv.com.tr'nin gündeme taşıdığı Belediye Başkanı Derviş Aynacı'nın gazetecilere yönelik yaptığı ağır hakaretlerle tepki toplamıştı.

dervis-aynaci.webp

Son dakika | MHP'li Belediye hakkında inceleme başlatıldı: Yolsuzluk iddialarıyla gündemdeSon dakika | MHP'li Belediye hakkında inceleme başlatıldı: Yolsuzluk iddialarıyla gündemde

14 Aralık günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, belediyeyi eleştiren gazetecileri "memleket düşmanı" ilan eden Aynacı, "Biz ne kadar tasmalasak da itler yine yalan haber yapmaya devam ediyorlar. Bu haberi yapan ve yaptıranlar memlekette şu fotoğrafta görmüş olduğunuz itler kadar değeri yok. Bunlar ne laftan anlar nede kötekten anlar; sırıta sırıta çarşıda gezerler. Biz bunların ne kadar ONUR’suz olduğunu biliyoruz. Zamanı gelince gerekeni de yapar sonra düğünlerde karı kıyafetiyle oynamayı meslek edindiririz evelallah" ifadelerini kullanmıştı.

MHP'li Bolvadin Belediye Başkanı'ndan gazetecilere ağır hakaret: Zamanı gelince düğünlerde karı kıyafetiyle oynatırızMHP'li Bolvadin Belediye Başkanı'ndan gazetecilere ağır hakaret: Zamanı gelince düğünlerde karı kıyafetiyle oynatırız

bolvadin-belediyesi-kopek-katliami.jpg

BU SEFER DE KÖPEK KATLİAMIYLA GÜNDEM OLDU

İlçede bugün ise adeta köpek katliamı yapıldı. halktv.com.tr'ye ulaşan görüntüler kan dondurdu.

İddiaya göre belediye personelleri, başı boş sokak köpeklerini birer birer yakalayarak vurdukları iğnelerle öldürdü.

Sokaklarda can çekişen ve yaşamını yitiren köpekler, belediyeye ait çöp kamyonetleriyle toplandı.

MHP'li Başkan'ın hakaret ettiği gazeteci için kaymakamlıktan koruma kararıMHP'li Başkan'ın hakaret ettiği gazeteci için kaymakamlıktan koruma kararı

bolvadin-belediyesi.png

BİR YURTTAŞIN KÖPEĞİ DE ÖLDÜRÜLDÜ: ARBEDE YAŞANDI

Öte yandan belediye personelinin sahipli bir köpeği de öldürmesi sonucu, ilçedeki yurttaşlar ile görevliler arasında arbede yaşandı.

Köpeğinin öldürüldüğünü öğrenen bir vatandaş, yanındakilerle beraber öldürülen köpekleri toplamakla görevli olan personele saldırdı.

Köpeklerin öldürülmesi ilçede gerilimi artırırken, hayvan derneklerinin katliamı protesto edeceği öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Emekliye yeni maaş hesabı: Kaç lira olacağı belli oldu
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Aleyna Tilki kimdir?
Aleyna Tilki kimdir?
Bedava dağıtılacağı tarih belli oldu: Binlerce kişi Tekirdağ'a gidecek
Bedava dağıtılacağı tarih belli oldu: Binlerce kişi Tekirdağ'a gidecek
Talep patladı: Altın yeniden rekora koşuyor!
Talep patladı: Altın yeniden rekora koşuyor!
Oscar ödüllerinde bir gelenek sona eriyor: Veda için imzalar atıldı
Veda için imzalar atıldı
Oscar ödüllerinde bir gelenek sona eriyor
Ela Rümeysa Cebeci kimdir?
Ela Rümeysa Cebeci kimdir?
Türkiye
SGK'ye 1000 sözleşmeli personel alınacak
SGK'ye 1000 sözleşmeli personel alınacak
CHP'li Emir'den AKP'ye çok sert Aziz İhsan Aktaş tepkisi!
CHP'li Emir'den AKP'ye çok sert Aziz İhsan Aktaş tepkisi!