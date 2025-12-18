Son Dakika| AKP süreç raporunu Erdoğan'a sundu

Son Dakika| AKP süreç raporunu Erdoğan'a sundu
Son dakika haberi... Terörsüz Türkiye süreci kapsamında AK Parti'nin hazırladığı rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu.

AKP'nin, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmaları kapsamında hazırladığı rapor Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, AKP, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Komisyon çalışmaları kapsamında hazırladığı raporu tamamladı.

ERDOĞAN'IN GÖRÜŞLERİ ALINDIKTAN SONRA TBMM'YE SUNULACAK

Rapor, yaklaşık 15 bölüm ve 50-55 sayfadan oluşuyor.

Rapor, Erdoğan'ın görüşleri alındıktan sonra yarın TBMM Başkanlığına sunulacak.

Böylece komisyonda üyesi bulunan siyasi parti gruplarının tamamının komisyona raporları sunulmuş olacak.

MHP, DEM Parti ve Yeni Yol Grubu'nun süreç ile ilgili raporlarını TBMM Başkanlığı'na sunmasının ardından CHP de raporunu bugün (18 Aralık) teslim etti.

AKP'nin ise süreç raporu ise komisyondan önce Erdoğan'a sunması bekleniyordu.

NİHAİ RAPOR YILBAŞINDAN SONRA

MHP'li Feti Yıldız, İmralı Süreci'nde kurulan komisyonun nihai raporunun yılbaşından sonra tamamlanacağını açıklamıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

