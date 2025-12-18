167 gündür tutuklu Aslı Aydemir hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi!

Akademisyen Aslı Aydemir, LeMan’ın ofisine saldıran gruba tepki gösterdiği için tutuklanmıştı. 167 gündür cezaevinde bulunan Aydemir'i için hazırlanan üçüncü iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

Mahkeme, ilk duruşma için tarih verdi. İlk duruşma 12 Aralık'ta görülecek. Aydemir, en az 7 ay cezaevinde tutuklu kalmış olacak.

Leman dergisine saldıranlara tepki göstermişti! Aslı Aydemir’in avukatı: Kendisi saldırıya uğramış olmasına rağmen tutuklandı

NE OLMUŞTU?

Leman Dergisi'nde yer alan bir karikatürden dolayı bir grup dergi binasına giderek protestoda bulunmuş ve dergi binasına saldırmıştı.

Yapılan saldırıya tepki gösteren Barış Akademisyeni Aslı Aydemir, sabah saatlerinde evine düzenlenen baskında gözaltına alındı. Savcılık tarafından tutuklama talebiyle İstanbul 5'inci Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Aydemir, "polise mukavemet ve kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklandı.

Tutuklu akademisyen Aslı Aydemir için hala duruşma günü verilmedi! CHP'den Adalet Bakanlığına çağrı

“GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME” SUÇUNDAN İDDİANAME HAZIRLANDI

Savcılık, iddianamede Aydemir’in elindeki içki bardağını koluna vurarak bir polisi yaraladığını iddia ediyor.

Mahkeme, 4 Temmuz’da tutuklanıp Silivri Cezaevi’ne gönderilen Aslı Aydemir hakkında hazırlanan iki iddianameyi savcısına iade etmişti.

Dosyası yeni bir savcıya devredilen Aydemir hakkında üçüncü kez iddianame hazırlandı.

3'ÜNCÜ İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Hazırlanan üçüncü iddianame ise kabul edildi. İddianamede, Aydemir’in “Görevi yaptırmamak için direnme” suçundan cezalandırılması talep edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde Büro Amir Yardımcısı olarak görev yapan Mustafa Ö.’nün müşteki sıfatıyla yer aldığı iddianamede, “Aslı Aydemir’in, müştekinin olay anında kamu görevlisi olarak görevini ifa ettiği esnada, görevini engellemek amacıyla hareket ettiği ve elindeki silahtan sayılacak bardak ile müştekinin koluna vurmak suretiyle müştekiyi yaraladığı, bu eylemi ile de kamu görevlisine karşı görevini yaptırmamak için direnme suçunu işlediği…” ifadeleri yer aldı.

Mahkeme bu kez iddianameyi kabul etti ve duruşma tarihi verildi. Davanın ilk duruşması 12 Şubat 2026 tarihinde saat 11.00’da görülecek.

#ASLIYAÖZGÜRLÜK KAMPANYASI BAŞLATILDI

Barış Akademisyenleri bildirisine imza atan ve Eğitim Sen üyesi olan Aydemir için sosyal medyada #AslıyaÖzgürlük etiketiyle kampanya başlatıldı.