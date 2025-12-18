Ekrem İmamoğlu icraatlarını bir bir sıraladı: 2019 İstanbul için milattır!

Yayınlanma:
İBB Başkanı ve CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2019 -2025 yılları arasında ulaşım anlamında yapılan icraatları tek tek sıraladı.

İstanbul Büyükşehir belediye Başkanı ve CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla 2019-2025 yılları arasında ulaşım alanından yapılan icraatları tek tek sıraladı.

2019 İSTANBUL İÇİN MİLATTIR

İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"2019 İstanbul için milattır.

Bu tarihten itibaren ihmal edilmiş tüm konular bizim asli meselemiz olmuştur.

İstanbul tarihinin en çok metro yapan yönetimi olmanın gururunu yaşıyoruz.

Daha niceleri Türkiye için olacak."

"2019-2025 YILLARI İCRAATLARI"

İmamoğlu'nun '2019-2025 yılları icraatları' diyerek paylaştığı listede şu projeler yer alıyor.

METRO

Yeniden başlatılan metro projeleri

65,1 km uzunluğunda 6 metro hattı

Yapımı süren 62,1 km uzunluğunda 8 metro hattı

OTOBÜS – METROBÜS

252 yeni metrobüs

Yenilenen 64,1 km metrobüs yolu

Teknolojiyle dönüştürülen 3.041 Özel Halk Otobüsü

DENİZ ULAŞIMI

Haliç Tersanesi’nde üretilen 50 Deniz Taksi

Hizmete alınan 33 kişilik Deniz Dolmuşları

11 yeni deniz hattı

YATIRIM

Düzenlenen 297 cadde ve 194 kavşak

8,25 milyar TL ulaşım yatırımı

Hizmete sunulan 120.000+ araçlık otopark

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

