10 gündür aranıyordu! Engelli kadından iyi haber geldi

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 10 gün önce kaybolan bir çocuk annesi zihinsel engelli Asya Acar, Soma'da bir parkta sağ olarak bulundu.

ZİHİNSEL ENGELLİ KADIN 10 GÜNDÜR KAYIPTI

Eşi cezaevinde olan bir çocuk annesi zihinsel engelli Asya Acar, geçen 8 Aralık'ta Hıdırağa Mahallesi'ndeki evinden çıktı. Ancak, uzun süre dönmemesi üzerine endişelenen yakınları, gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen kendisine ulaşamadı. Bunun üzerine Kırkağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulunuldu.

Polis, Acar'ın bulunması için çalışma başlatırken, çevre ilçe emniyet birimlerine de bilgi verildi.

8 gündür kayıptı! Yol kenarında eski eşi ile ölü bulundu

PARKTA OTURURKEN BULUNDU

Bugün Acar'ın Soma ilçesinde görüldüğü ihbarı yapıldı. Bunun üzerine harekete geçen polis, 24 yaşındaki Acar'ı buradaki bir parkta bankta otururken buldu.

Yürüyerek Soma'ya kadar gittiği ve çevredekilerin verdiği yiyeceklerde karnını doyurup, parklarda yattığı belirlenen Acar'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Acar, ailesine teslim edildi.