Cemevi önünde panik anları! Trafoda yangın çıktı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, içeride insanların bulunduğu sırada cemevi önünde bulunan bir trafoda yangın çıktı.

Yangın, akşam saatlerinde Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde meydana geldi.

VATANDAŞLAR SALONDA ÇAY İÇERKEN TRAFO ALEV ALDI

Hacı Bektaş Veli Kültür ve Cemevi'nde ‘Birlik lokması’ isimli program düzenlendi. Programa, Kocaeli Vali Yardımcısı Mustafa Özkaynak, Körfez İlçe Kaymakamı Uğur Kalkar, Derince İlçe Belediye Başkanı Sertif Gökçe ve vatandaşlar katıldı.

Programın tamamlanmasının ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar salonda çay içtikleri sırada, cemevinin önünde trafo alev aldı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Patlamaların da yaşandığı trafodaki yangının fark edilmesi sonrası ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dumanla dolan cemevi boşaltılırken, vatandaşlar itfaiye gelene kadar yangına müdahale etmeye çalıştı. İtfaiyenin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı.