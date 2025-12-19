Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı

Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika... Avukat Çağrı Çetin'in sosyal medyadan paylaştığı bilgiye göre Levent Gültekin gözaltına alındı. Çetin, "Müvekkilim Levent Gültekin gözaltına alınmıştır" dedi.

'Gazeteci Levent Gültekin'in gözaltına alındığı öğrenildi. Gültekin'in gözaltına alındığı bilgisini avukatı Çağrı Çetin sosyal medya üzerinden "Müvekkilim Levent Gültekin gözaltına alınmıştır" ifadeleriyle duyurdu.

Levent Gültekin'in neden gözaltına alındığına dair henüz bir bilgi bulunmuyor.

'CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET'TEN BERAAT ETMİŞTİ'

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, Gültekin’in 2021 yılında televizyondaki sözleri üzerine yapılan suç duyurusu sonucu başlatılan soruşturma çerçevesinde açılan davada, ifadelerin hakaret suçu kapsamında değerlendirilemeyeceğine hükmetmişti. Gültekin hakkındaki beraat kararı 25 Şubat 2025 tarihinde verilmişti.

Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?

Son Dakika | Sunucu Okan Karacan gözaltına alındıSon Dakika | Sunucu Okan Karacan gözaltına alındı

'ELEŞTİRİ HAKKI ÇERÇEVESİNDE'

O dönem MLSA'nın aktardığına göre, dava, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yapılan bir ihbar üzerine başlatıldı. İhbar metninde Gültekin'in din adamlarının AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı terbiye edebileceğini söylediği iddia edilmişti. Ancak mahkeme, savcının beraat yönündeki mütalaasını kabul ederek, Gültekin’in gazeteci kimliği ve eleştiri hakkı çerçevesinde hareket ettiğine ve hakaret kastı olmadığına karar verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Emekliye yeni maaş hesabı: Kaç lira olacağı belli oldu
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Aleyna Tilki kimdir?
Aleyna Tilki kimdir?
Bedava dağıtılacağı tarih belli oldu: Binlerce kişi Tekirdağ'a gidecek
Bedava dağıtılacağı tarih belli oldu: Binlerce kişi Tekirdağ'a gidecek
Talep patladı: Altın yeniden rekora koşuyor!
Talep patladı: Altın yeniden rekora koşuyor!
Türkiye
Aracı dere yatağına devrilen bekçi hayatını kaybetti
Aracı dere yatağına devrilen bekçi hayatını kaybetti
Uyuşturucu operasyonunda millî sporcu da gözaltına alınmış
Uyuşturucu operasyonunda millî sporcu da gözaltına alınmış