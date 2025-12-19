'Gazeteci Levent Gültekin'in gözaltına alındığı öğrenildi. Gültekin'in gözaltına alındığı bilgisini avukatı Çağrı Çetin sosyal medya üzerinden "Müvekkilim Levent Gültekin gözaltına alınmıştır" ifadeleriyle duyurdu.

Levent Gültekin'in neden gözaltına alındığına dair henüz bir bilgi bulunmuyor.

'CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET'TEN BERAAT ETMİŞTİ'

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, Gültekin’in 2021 yılında televizyondaki sözleri üzerine yapılan suç duyurusu sonucu başlatılan soruşturma çerçevesinde açılan davada, ifadelerin hakaret suçu kapsamında değerlendirilemeyeceğine hükmetmişti. Gültekin hakkındaki beraat kararı 25 Şubat 2025 tarihinde verilmişti.

'ELEŞTİRİ HAKKI ÇERÇEVESİNDE'

O dönem MLSA'nın aktardığına göre, dava, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yapılan bir ihbar üzerine başlatıldı. İhbar metninde Gültekin'in din adamlarının AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı terbiye edebileceğini söylediği iddia edilmişti. Ancak mahkeme, savcının beraat yönündeki mütalaasını kabul ederek, Gültekin’in gazeteci kimliği ve eleştiri hakkı çerçevesinde hareket ettiğine ve hakaret kastı olmadığına karar verdi.