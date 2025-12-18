Son Dakika | Sunucu Okan Karacan gözaltına alındı

GAİN Medya'ya operasyon düzenlenmiş ve kuruma kayyum atanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ‘kara para aklama' soruşturmasında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nu da (TMSF) kayyum olarak atandı.

Soruşturmada Sunucu Okan Karacan'ın da gözaltına alındığı öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...