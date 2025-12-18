Son Dakika | Sunucu Okan Karacan gözaltına alındı

Son Dakika | Sunucu Okan Karacan gözaltına alındı
Yayınlanma:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘kara para aklama' soruşturması kapsamında GAİN Medya'ya operasyon düzenle

GAİN Medya'ya operasyon düzenlenmiş ve kuruma kayyum atanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ‘kara para aklama' soruşturmasında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nu da (TMSF) kayyum olarak atandı.

Soruşturmada Sunucu Okan Karacan'ın da gözaltına alındığı öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türkiye
