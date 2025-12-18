CHP'li Emir'den AKP'ye çok sert Aziz İhsan Aktaş tepkisi!

TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl’ün başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin görüşmeleri sürerken grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri maddeler üzerindeki görüş ve önerilerini aktarıyor.

Yeni Yol Grubu adına 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin 4’üncü maddesini değerlendiren Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın, “2026 Bütçesi: Borç Üretmeden Tüketmek, Çözümsüzlük, Enflasyon” akrostiş şiirin yazılı olduğu pankartla kürsüye çıktı ve “Geçtiğimiz hafta çokça konuşulan ama sonunda birtakım tepkilerden dolayı kariyer uzmanlarına verilecek olan 60 bin liralık seyyanen zammın geri çekileceğine dair güçlü duyumlar dolaşıyor. Ben, iktidara ricada bulunuyorum. Analarının ak sütü gibi helal olan bir parayı geri çekmeyin. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum.” dedi.

“TÜRKİYE’YE YARAŞIR BİR BÜTÇE DEĞİL”

“Bu bütçe, Türkiye’ye yaraşır bir bütçe değildir. Bu bütçe, sınıfı bırakın takdirle geçmeyi, kıl payı geçme karnesi bile değildir. Bu bütçe, iktidarın tasdiknamesidir. Bütçede dört rakam var; 6,2 trilyon gelir, 18,9 trilyon gider. Açık 2,7 trilyon, faiz ödemesi 2,7 trilyon. Sadece bu dört rakam bile birçok şeyi gösteriyor.” diyen Aydın, “Bu bütçeyi böyle akrostiş bir şiirle ifade edelim dedim. İster yan yana yazın, ister yukarıdan aşağı toplayın, çıkarın, bölün, ortaya böyle bir şey çıkıyor. Çıkan şey borçtur, üretmeden tüketmektir, enflasyondur, çözümsüzlüktür.” sözlerini sarf etti.

“MİLLETİN ALIN TERİNİ KÜRESEL FAİZ LOBİLERİNE PEŞKEŞ ÇEKMİŞSİNİZ”

Aydın, iktidarın ekonomi politikalarını sert bir dille eleştirdi ve “Sadece bu yılın ilk 9 ayında vatandaşlarımızdan topladığınız her bin liralık verginin 214 lirasını faize aktarmışız. Bu rakam 2018’de 125 liraydı. Yani iki katı artmış. Yine 2018 yılında toplam bütçe gelirleri içerisinden faize ödediğimiz miktar yüzde 8,9 iken, bugün yüzde 16,3’e çıkmış. İşin özü, milletin alın terini küresel faiz lobilerine adeta aktarmış, peşkeş çekmişsiniz. İktidar dünü, bugünü tüketti. Artık yarınları da tüketmeye başladı” açıklamasında bulundu.

“BURADAN SİLİVRİ’YE SELAM OLSUN”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, yaşamını yitiren Şehzadeler Belediyeler Başkanı Gülşah Durbay’ı anarak konuşmasına başlarken “Elbette vergiler halktan adil toplanmalı ve adil bir şekilde toplanmalıdır. Fakat halktan adil toplanan kaynaklardan bahsederken, bütçeler halkı sadece kaynak olarak görmemelidir. Bütçeler, halkı sadece gelir veren olarak görmemelidir.” sözlerini sarf etti.

“Ekmeğe zam gelince, dar gelirli, mazota zam gelince çiftçi, elektrik, su faturası kabarınca emekçi üzülüyor. Peki kim üzülmüyor? Faiz artarken ve azalırken kazanan hep aynı kişiyse, kur artarken ve azalırken kazanan hep aynı kişiyse, enflasyon artarken ve azalırken kazanan hep aynı kişiyse ve bütün bunların hepsi bir servet transferine yol açıp onları büyütüyorsa, işte onlar üzülmez. Onlar keyif çatar.” ifadelerine yer veren Karabat, “Tam da bu noktada ‘tok, açın halinden anlamaz’ sözünü bir kez daha hatırlatmak isterim” dedi.

Karabat, konuşmasına “Bütün yarattığınız bu yoksulluk sonucunda CHP’li belediyeler sosyal politikalar uygulayınca ‘fantezi yapıyor’ diyorsunuz. Ekrem İmamoğlu, Kent Lokantası açınca küçümsüyorsunuz. Mansur Yavaş, emekliye 3 milyarlık destek verince dudak büküyorsunuz. Vahap Seçer, sosyal yardım bütçesini yüzde 80 artırıyor bakıyorsunuz. Zeydan Karalar, 1,5 milyarlık sosyal yardım bütçesi yapıyor, onu da ne yazık ki Silivri’ye gönderiyorsunuz. Buradan da Silivri’ye selam olsun.” ifadeleriyle devam ederken “Enflasyonla mücadele ‘porsiyonları küçültün’ demekle olmaz. Enflasyonla mücadele, kredi kartı limitlerini düşürerek olmaz. Enflasyonla mücadele faizleri artırarak da olmaz. Enflasyonla mücadele ekmek yerine pırlantadan vergi alarak olur.” sözlerini iletti.

EMİR’DEN AKP’YE SERT TEPKİ!

AKP Isparta Milletvekili Osman Zabun, muhalefet milletvekillerine “Her sandığa gidişte vatandaş, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı, Cumhur İttifakı’nı iktidara getiriyor ve sizi yüzüstü yatırıyor. Şimdi diyeceksiniz ki ‘son yerel seçimlerde biz birinciyiz’. 2024 yerel seçimlerini siz kazanmadınız, biz kaybettik. Ama siz bu mantıkla giderseniz, bir dahaki seçimde ana muhalefet partisi sıralarında bile oturamazsınız. Kaçırdığınız bir şey var, bu millet sizin yalanlarınızı görüyor ve her zaman doğrunun yanında durmaya devam ediyor” ifadelerini kullanması tartışmaların fitilini ateşledi.

Zabun'un CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalara ilişkin "CHP'ye oy veren seçmenin de bir arınma hakkı var kardeşim, hiç olmazsa onların arınma hakkına saygı duyun" sözleri tartışma yaratırken söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Zabun’a tepki gösterdi.

Emir, “Yavaş yavaş anlaşıyoruz ama sizin uygulamalarınız, pratiğiniz buna uymuyor. Lekelenme hakkı, lekelenmeme hakkı ve masumiyet karinesi evrensel hukuk ilkesidir ve her şeyin başında gelir. Bizim belediye başkanlarımızı, Aziz İhsan Aktaş’ın sözleriyle, iftiralarıyla cezaevlerinde tutuyorsunuz. Birkaç belediyemize tam da bu nedenle kayyum atadınız. Siz, bir kişinin sözüyle milli iradeye darbe yaptınız. Aziz İhsan Aktaş’ın iddialarını gerçekmiş gibi arkadaşlarımızı linç ettiniz. Halen gelip burada yüzsüzce ‘arının da gelin’ diyecek kadar cesaret sahibisiniz." ifadelerine yer verdi.

Sözlerinin devamında, “Peki Aziz İhsan Aktaş, sadece CHP’li belediyelerde mi iş yapmış? Hayır. Aziz İhsan Aktaş 120 küsur işi CHP’li belediyelerde yapmış, 500 küsur işi AKP’li bakanlıklarda ve belediyelerde yapmış. Bunlarla ilgili bir kuruşluk sorun çıkmamış mı? Yok. Bir kuruşluk rüşvet olmamış mı? Yok. Siz buna inanıyor musunuz?” ifadelerini kullanan Emir, “Ben Isparta Milletvekili’ne soruyorum: Bizim Avşar Belediye Başkanımıza daha belediye başkanı olmadan, seçim sırasında iddiası o ki, 4 tane Doblo araç göndermiş o yüzden içeride tutuyorsunuz. Peki Aziz İhsan Aktaş diyor ki, ‘Isparta Belediye Başkanı’nın altındaki A8’i ben verdim’ diyor. Gel onu cevapla. Onun niye dosyası ortada yok? Hukuk herkese lazım.” sözlerini sarf etti.