İBB davasına özel heyet atamaları: HSK'dan kafaları karıştıran karar

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Adli ve İdari Yargı 2025 Yılı Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnamesi ile İstanbul yargısında önemli değişikliklere gitti.

Kamuoyunun yakından takip ettiği büyük dosyalara bakan mahkemelere ve savcılıklara dikkat çeken atamalar yapıldı.

İBB DAVASINA ÖZEL HEYET ATAMALARI

Kararnameye göre, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yeni hâkimler atandı. Böylece mahkemede “iki ayrı heyet” oluşturuldu.

Avukat Hüseyin Ersöz, bu atamaların ardından oluşacak heyetlerden birinin sadece “İBB Davası” için görevlendirileceği yorumunu yaptı. Geçmişteki çok sanıklı dosyalarda olduğu gibi Silivri’de kesintisiz duruşmaların planlandığı konuşulurken Ersöz şunları söyledi:

"HSK Kararnamesiyle, İBB Davasına bakacak olan İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yeni hakim atamaları gerçekleştirildi. Böylece bu Mahkemede “2 heyet” oluşmuş oldu. Muhtemeldir ki bu heyetlerden biri sadece “İBB Davasına” bakacak ve geçmişteki çok sanıklı, büyük yargılama süreçlerinde olduğu gibi Silivri’de kesintisiz duruşmalar görülecek."

AZİZ İHSAN AKTAŞ SAVCISI BAŞSAVCIVEKİLİ OLDU

Kamuoyunda “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” (Beşiktaş Belediyesi soruşturması) olarak bilinen dosyanın soruşturma savcısı, kararnameyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine getirildi.

Savcı, Ekrem İmamoğlu’nun diploma incelemesi ve İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması gibi kritik iddianamelerde de imzası olan isimler arasındaydı.

HABLEMİTOĞLU DAVASINA BAKAN SAVCI AKSARAY’A ATANDI

Hablemitoğlu suikastına ilişkin soruşturma ve kovuşturma sürecinde görev alan Cumhuriyet savcısının Aksaray’a atanması da kararnamenin öne çıkan maddeleri arasında yer aldı.

HSK'DAN KAFALARI KARIŞTIRAN KARAR

İdari yargıda da dikkat çekici yer değişiklikleri yapıldı.

Avukat Hüseyin Ersöz, Resul Emrah Şahan ve Ahmet Özer’in görevden uzaklaştırmalarının iptali için açılan davalara bakan İdare Mahkemesi’nin başkan ve üye hâkimleri, kararnameyle başka mahkemelerde görevlendirildiklerini bildirdi.