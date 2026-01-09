Öğrencilere evini temizleten öğretmen gözaltına alındı ve görevden uzaklaştırıldı

Öğrencilere evini temizleten öğretmen gözaltına alındı ve görevden uzaklaştırıldı
Yayınlanma:
İzmir'de bir öğretmenin, kız öğrencileri ders saatinde okuldan alıp evinde temizlik yaptırdığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada öğretmen görevden uzaklaştırıldı, gözaltına alındı ve hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

İzmir'in Bornova ilçesindeki Mesleki Eğitim Merkezi'nde Türkiye'yi sarsan İddiaya göre, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni D.T., eğitim vermekle yükümlü olduğu öğrencilere kendi evini temizletmişti.

Hakkında soruşturma açılan öğretmen görevden uzaklaştırıldı ve gözaltına alındı.

ÖĞRENCİLERE HİZMETÇİ MUAMELESİ

Öğretmen D.T., 16 yaşındaki 6 öğrenciyi kendi evine götürerek temizlik yapmaya zorladı. Skandal, çocukların eve yorgun argın dönmesi ve olayın detaylarının ortaya çıkmasıyla patlak verdi. Öğrencilerin iş bitiminde Bayraklı TOKİ bölgesinden Şehir Hastanesi istikametine kadar yürütüldüğü, daha sonra kendi imkanlarıyla toplu taşıma kullanarak evlerine dönebildikleri öğrenildi.

EVDE ALKOL VE SİGARA ŞİŞELERİ

Velilerin İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yaptığı suç duyurusu, olayın vahametini bir kat daha artırdı. Şikayet dilekçesinde, öğretmenin evinde çekildiği iddia edilen fotoğraflar delil olarak sunuldu. Fotoğraflarda, öğrencilerin bulunduğu ortamda sigara ve alkol şişelerinin yer aldığı, 16 yaşındaki çocukların güvenliğinin ve ahlaki gelişiminin hiçe sayıldığı vurgulandı.

Öğrencilere evini temizleten öğretmene soruşturmaÖğrencilere evini temizleten öğretmene soruşturma

Ankara'da kan donduran iddia: Öğretmen özel çocuğu tekmeledi müdür "Şikayetçi olma" dediAnkara'da kan donduran iddia: Öğretmen özel çocuğu tekmeledi müdür "Şikayetçi olma" dedi

ÖĞRETMEN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI VE GÖZALTINA ALINDI

İddialar üzerine İzmir Valiliği harekete geçti. Valilikten 8 Ocak 2026 tarihinde yapılan açıklamada, başlatılan idari soruşturma kapsamında öğretmen D.T.'nin görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. Açıklamada, "Soruşturma kapsamında, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni D.T. görevden uzaklaştırılmış, ilgili hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Söz konusu şahıs gözaltına alınmış olup, adli ve idari süreç titizlikle sürdürülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Daha önce İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü de konuyla ilgili idari soruşturma başlatıldığını duyurmuş ve sürecin hassasiyetle takip edildiğini açıklamıştı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Fırtına İstanbul'u fena vurdu! Çatılar uçtu: Ağaçlar kökünden söküldü
İstanbul'da fırtına 'kasırga' sınırına dayandı: Ağaçları kökünden sökecek saat belli oldu
Kar bir kez daha İstanbul'a doğru yürüyor! Kritik saatler başladı: Meteorolojik harita İçişlerini de harekete geçirdi
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
Kuzeyden yola çıktı Türkiye'ye geliyor! Asıl kış bu tarihte başlayacak
İstanbulluları 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: Şiddetini artıra artıra vuracak
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
Emekli maaşlarını toparlayacak düzenlemeyi açıkladı: SGK Başuzmanı tek tek anlattı
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Türkiye
Aydın’da iş cinayeti! Fırtınada çalıştırılan işçiler denize düştü: 1 ölü 2 ağır yaralı
Aydın’da iş cinayeti! Fırtınada çalıştırılan işçiler denize düştü: 1 ölü 2 ağır yaralı
İDO ve BUDO’dan sefer iptalleri
İDO ve BUDO’dan sefer iptalleri