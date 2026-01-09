Öğrencilere evini temizleten öğretmen gözaltına alındı ve görevden uzaklaştırıldı

İzmir'in Bornova ilçesindeki Mesleki Eğitim Merkezi'nde Türkiye'yi sarsan İddiaya göre, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni D.T., eğitim vermekle yükümlü olduğu öğrencilere kendi evini temizletmişti.

Hakkında soruşturma açılan öğretmen görevden uzaklaştırıldı ve gözaltına alındı.

ÖĞRENCİLERE HİZMETÇİ MUAMELESİ

Öğretmen D.T., 16 yaşındaki 6 öğrenciyi kendi evine götürerek temizlik yapmaya zorladı. Skandal, çocukların eve yorgun argın dönmesi ve olayın detaylarının ortaya çıkmasıyla patlak verdi. Öğrencilerin iş bitiminde Bayraklı TOKİ bölgesinden Şehir Hastanesi istikametine kadar yürütüldüğü, daha sonra kendi imkanlarıyla toplu taşıma kullanarak evlerine dönebildikleri öğrenildi.

EVDE ALKOL VE SİGARA ŞİŞELERİ

Velilerin İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yaptığı suç duyurusu, olayın vahametini bir kat daha artırdı. Şikayet dilekçesinde, öğretmenin evinde çekildiği iddia edilen fotoğraflar delil olarak sunuldu. Fotoğraflarda, öğrencilerin bulunduğu ortamda sigara ve alkol şişelerinin yer aldığı, 16 yaşındaki çocukların güvenliğinin ve ahlaki gelişiminin hiçe sayıldığı vurgulandı.

Öğrencilere evini temizleten öğretmene soruşturma

ÖĞRETMEN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI VE GÖZALTINA ALINDI

İddialar üzerine İzmir Valiliği harekete geçti. Valilikten 8 Ocak 2026 tarihinde yapılan açıklamada, başlatılan idari soruşturma kapsamında öğretmen D.T.'nin görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. Açıklamada, "Soruşturma kapsamında, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni D.T. görevden uzaklaştırılmış, ilgili hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Söz konusu şahıs gözaltına alınmış olup, adli ve idari süreç titizlikle sürdürülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Daha önce İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü de konuyla ilgili idari soruşturma başlatıldığını duyurmuş ve sürecin hassasiyetle takip edildiğini açıklamıştı.