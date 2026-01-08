Öğrencilere evini temizleten öğretmene soruşturma

İzmir'de bir öğretmen, 16 yaşındaki 6 kız öğrencisini ders saatinde okuldan kaçırıp, hizmetçi gibi evine götürdü. Velilerden gizli yapılan "temizlik seansında" çekilen fotoğraflardaki içki ve sigara detayları mide bulandırdı. Skandalın patlamasıyla soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Bornova ilçesindeki Mesleki Eğitim Merkezi, akıllara durgunluk veren bir iddiayla sarsıldı. İddiaya göre, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni D.T., eğitim vermekle yükümlü olduğu öğrencilerini kendi özel işleri için kullandı. 4 Kasım 2025 tarihinde yaşanan olayda, 16 yaşındaki Ş.A., E.K, D.D., A.Y., E.N.K. ve N.K. isimli 6 kız öğrenci, okul yönetiminin ve ailelerinin haberi olmadan ders saatinde okuldan çıkarıldı.

ÖĞRENCİLERE HİZMETÇİ MUAMELESİ

Öğretmen D.T., öğrencileri kendi evine götürerek temizlik yapmaya zorladı. Skandal, çocukların eve yorgun argın dönmesi ve olayın detaylarının ortaya çıkmasıyla patlak verdi. Öğrencilerin iş bitiminde Bayraklı TOKİ bölgesinden Şehir Hastanesi istikametine kadar yürütüldüğü, daha sonra kendi imkanlarıyla toplu taşıma kullanarak evlerine dönebildikleri öğrenildi.

EVDE ALKOL VE SİGARA ŞİŞELERİ

Velilerin İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yaptığı suç duyurusu, olayın vahametini bir kat daha artırdı. Şikayet dilekçesinde, öğretmenin evinde çekildiği iddia edilen fotoğraflar delil olarak sunuldu. Fotoğraflarda, öğrencilerin bulunduğu ortamda sigara ve alkol şişelerinin yer aldığı, 16 yaşındaki çocukların güvenliğinin ve ahlaki gelişiminin hiçe sayıldığı vurgulandı.

'Fenomen öğretmenlere' karşı bakanlık harekete geçti!'Fenomen öğretmenlere' karşı bakanlık harekete geçti!

MİLLİ EĞİTİM HAREKETE GEÇTİ

Velilerin isyanı üzerine İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü sessizliğini bozdu. Öğretmen D.T. hakkında idari soruşturma başlatıldığını duyuran Müdürlük, yaptığı açıklamada, "İlimiz Bornova ilçesi Mesleki Eğitim Merkezi'nde basına yansıyan iddialara ilişkin Bakanlığımızca inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Konu hassasiyetle takip edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

