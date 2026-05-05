Adana'da yağışlar sonrası 2 baraj yüzde 100 doldu

Adana'da etkili olan yağışlar, kentin 5 önemli barajına can suyu oldu. DSİ verilerine göre Çatalan ve Yedigöze barajları yüze 100 doluluğa ulaşırken, Seyhan, Kozan ve Nergizlik'te su seviyeleri hızla yükseldi.

Adana'da kış ve bahar aylarında etkili olan yağışlar, kentin su rezervlerini doldurdu. Geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklığın ardından Devlet Su İşleri (DSİ) 6. Bölge Müdürlüğü verileri, barajlardaki doluluk oranlarının sevindirici seviyelere ulaştığını ortaya koydu.

İKİ BARAJ TAM KAPASİTEYE ULAŞTI

Mevsim yağışlarının etkisiyle bölgedeki en önemli su kaynaklarından olan Çatalan ve Yedigöze barajları yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Tam kapasiteye ulaşan bu barajlar, hem içme suyu hem de enerji üretimi açısından bölgeye nefes aldırdı.

NERGİZLİK BARAJI YÜZDE 95 SEVİYESİNDE

Tarım ve sulama açısından kritik öneme sahip olan Nergizlik Barajı'nda da su seviyesi yüzde 95'e yükseldi. Geçen yılki kurak tablonun yerini su bolluğuna bırakması, bölgedeki üreticiler için de umut verici bir gelişme oldu.

SEYHAN VE KOZAN’DA ARTIŞ SÜRÜYOR

Kentin simgesi olan Seyhan Barajı'nda doluluk oranı yüzde 87 olarak kaydedilirken, Kozan Barajı'nda ise su seviyesi yüzde 80’e ulaştı. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

