Aracıyla 150 metrelik uçurumdan yuvarlandı: Kendi imkanlarıyla kurtuldu

Adana Feke'de 150 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Samet Ö., yoldan geçen orman görevlileri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Feke ilçesinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü, mucizevi bir şekilde kendi imkanlarıyla kurtuldu.

KENDİ İMKANLARIYLA ARAÇTAN ÇIKTI

Kaza, Değirmendere-Kaleyüzü mahalleleri arasındaki bağlantı yolunda meydana geldi. Samet Ö. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 150 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı. Kazada yaralanan Samet Ö., parçalanan araçtan kendi çabasıyla çıkmayı başararak güçlükle yol kenarına kadar tırmandı.

ORMAN GÖREVLİLERİ TESADÜFEN FARK ETTİ

Yol kenarında yardım bekleyen yaralı sürücüyü, o sırada bölgeden tesadüfen geçen Feke Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri fark etti. Orman görevlileri tarafından hemen araca alınan Samet Ö. için aynı zamanda sağlık ekiplerine haber verildi.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Yolda sağlık ekipleriyle buluşan görevliler, yaralıyı ambulansa nakletti. İlk olarak Feke Devlet Hastanesi'ne getirilen Samet Ö., buradaki müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi için Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücünün sağlık durumuna ilişkin inceleme sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

