Gaziosmanpaşa'da motosikletliye tramvay çarptı

Yayınlanma:
İstanbul Gaziosmanpaşa'da tramvay yolundaki yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen motosiklet sürücüsüne, seyir halindeki tramvay çarptı. Kazada motosikletli ağır yaralandı.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'nda, T4 Tramvay hattı Bosna Çukurçeşme ile Sağmalcılar istasyonları arasında meydana gelen kazada, iddiaya göre, 34 KJS 519 plakalı motosikletin sürücüsü tramvay yolundaki yaya geçidinden karşıya geçmek istedi.

KARŞIYA GEÇMEK İSTEYEN MOTOSİKLETLİ TRAMVAYIN ALTINDA KALDI

Bu sırada Topkapı istikametine giden seyir halindeki tramvay, motosiklet sürücüsüne çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletli, tramvayın altında kaldı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KAZADA AĞIR YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye, tramvayın altında sıkışan motosiklet sürücüsünü bulunduğu yerden kurtardı.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada ağır yaralandığı belirlenen motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

