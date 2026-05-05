Dağlık alanda mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde dağlık alana çıkan 2 çocuk mahsur kaldı. Telefonla polisi arayıp yardım isteyen çocuklar olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Bulundukları noktadan halatla yukarı çekilen çocuklar tedbir amaçlı Eğirdir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Saat 17.00 sıralarında Eğirdir ilçesi Sağlık Ocağı Evleri'nin arka kısmında bulunan dağlık bölgede meydana gelen olayda, iddiaya göre, Efe S.Y. (10) ile arkadaşı Efecan G. (8), tırmandıkları sarp kayalık bölgede mahsur kaldı. Kayalıktan inemeyen 2 arkadaş yanlarındaki cep telefonuyla polisi arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, heyelan riski bulunan bölgede dikkatli şekilde yürüttükleri çalışma sonucu çocukların bulunduğu noktaya ulaştı. Mahsur kaldıkları noktadan halat yardımıyla çıkarılan 2 kurtarıldı.

Bölgeden güvenli şekilde indirilen çocuklar, sağlık ekiplerince ilk kontrollerinin yapılmasının ardından tedbir amaçlı Eğirdir Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Çocuklarının kurtarılmasının ardından ailelerin büyük mutluluk yaşadığı görüldü. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

