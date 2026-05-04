2 yavrusu olan anne kedi, 3 yavruya daha kol kanat gerdi

Bursa’nın Gürsu ilçesinde sokakta doğum yapmak üzereyken bulunan hamile bir kedi, götürüldüğü bakım ve rehabilitasyon merkezinde sezaryenle iki yavru dünyaya getirirken, bir yavrusunu kaybetti. Anne kedi, kendi yavrularının yanı sıra sokaktan getirilen üç yavruya da sütannelik yapmaya başladı.

İlçede doğum yapmak üzereyken vatandaşlar tarafından fark edilen kedi, Gürsu Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne ulaştırıldı. Karnındaki yavrulardan birini kaybeden kedi, gerçekleştirilen sezaryen operasyonuyla iki sağlıklı yavru dünyaya getirdi.

Anne kedi ve yavruları, veteriner hekimlerin kontrolünde merkezde bakıma alındı. Bu sırada sokakta bulunan üç yavru kedi de merkeze getirildi. Anne kedi, yalnızca kendi yavrularını değil, bu yavruları da emzirerek onlara annelik yapmaya başladı. Kedinin bu davranışı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

‘ANNE KEDİNİN MERHAMETİ BİZLERE MUTLULUK VERİYOR’

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, merkezdeki kedileri ziyaret ederek, "Gürsu Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’mizde bu tür güzel olaylara tanıklık ediyoruz. Bu anne kedinin şefkati ve koruyuculuğu hepimize örnek oluyor. Kendisine ve yavrularına sağlıklı ve uzun bir yaşam diliyoruz” ifadelerini kullandı. (DHA)