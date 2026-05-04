Gece yatarken anahtarı kilit üzerinde bırakmak pek çok kişiye güvende hissettirse de çilingir uzmanları bu alışkanlığın tam tersine ciddi güvenlik açıkları yarattığı konusunda uyarıyor.

Anahtarın kilitte kalması, hırsızların işini kolaylaştıran birkaç farklı yönteme zemin hazırlıyor. Bunların en teknik olanı "kilit patlatma" olarak bilinen bumping yöntemi. Silindir kilidin içindeki pimler, anahtar takılıyken farklı bir konuma geliyor ve bu durum kilidi zorlamanın önünü açabiliyor.

PENCEREDEN GİREN HIRSIZA ÖN KAPIYI AÇIK BIRAKMAK

Bir hırsız eğer pencereden eve girerse, kapıda asılı duran anahtar ona çalınan eşyalarla birlikte ön kapıdan sessizce çıkma imkanı tanıyor. Komşuların dikkatini çekmeden yapılan bu çıkış, hırsızlığın fark edilmesini geciktiriyor.

YEDEK ANAHTARINIZ İŞE YARAMAYABİLİR

Güvenlik kaygısının ötesinde acil durumlarda da ciddi sorunlar çıkabiliyor. Yangın ya da tıbbi kriz gibi acil durum anlarında yedek anahtarla içeri girmeye çalışan aile üyeleri veya acil servis ekipleri, kilitte takılı duran anahtarla karşılaştığında içeri giremiyor. Bu durum hem hayati risk yaratıyor hem de pahalı çilingir müdahalelerini zorunlu kılıyor.

SİGORTA DA SİZİ KORUMAYABİLİR

Birçok ev sigortası poliçesinde yer alan "makul özen" maddesi, kapıda bırakılan anahtarın kullanılmasıyla gerçekleşen hırsızlıklarda sigorta şirketine tazminat ödemesini azaltma ya da tamamen reddetme hakkı tanıyor.

NE YAPILMALI?

Güvenlik uzmanları, kapıyı içeriden kilitledikten sonra anahtarı çıkarıp uygun bir konuma koymayı öneriyor. Eğer evde birden fazla anahtar kullanan kişi varsa, içeride anahtar bulunsa bile dışarıdan açılabilen çift fonksiyonlu silindir kilitleri tercih edilebilir. Standart silindirler yerine kırılmaya ve zorlamaya karşı dayanıklı anti-snap, anti-pick modeller kullanmak da alınabilecek ek önlemler arasında yer alıyor.