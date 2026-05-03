Vur patlasın çal oynasın derken gürültüye 140 tavuğun kalbi dayanmadı: Yetiştirici dava açtı

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde gerçekleşen bir düğün alayı, sadece dans pistini değil, yol üzerindeki bir tavuk çiftliğini de "yaktı geçti." Müziğin sesini sonuna kadar açan bir DJ, farkında olmadan 140 canın son şarkısını çalmasına neden oldu. Yerel halkın şaşkınlıkla izlediği bu olayda; neşeli bir kutlama, kısa sürede bir "kümes faciasına" ve adliye koridorlarına taşınan ilginç bir davaya dönüştü.

Peki, sadece bir hoparlörden çıkan bas sesleri koca bir çiftliği nasıl mezarlığa çevirdi? Sabır Ali isimli çiftçinin feryadı mı haklı, yoksa "sadece eğleniyorduk" diyen DJ mi? Bilimsel gerçeklerle trajikomik iddiaların birbirine karıştığı, tavukların yüksek sese karşı verdiği o ölümcül tepkinin perde arkasına göz atın. Kümesteki sessizliğin sebebi bir şarkı listesi olabilir mi?

Hindistan'da bir yetiştirici, düğün partisinde çalınan yüksek sesli müziğin tavuklarının ölümüne neden olduğunu iddia ediyor ! People dergisinin NDTV, İngiliz Metro ve Economic Times'tan aktardığı haberlere göre, bir adam Uttar Pradesh'te bir düğün alayı sırasında çalınan yüksek sesli müzik nedeniyle yaklaşık 150 tavuğunun öldüğünü iddia ederek şikayette bulundu.

İddialara göre her şey, 25 Nisan'da yerel bir sakinin kızının düğün kutlamaları sırasında gerçekleşti. Düğün alayı Ram Badra Purva'dan tavuk çiftçisinin köyüne doğru yola çıktı.

Medya haberlerine göre, kortejin bir parçası olarak yüksek sesle müzik çalan bir DJ de yer aldı.

NDTV'ye konuşan çiftçi Sabir Ali, kortejin çiftliğinin önünden saat 21:30 civarında geçtiğini ve çıkan yüksek sesin tavuklar arasında paniğe yol açarak 140 tavuğunun ölümüne neden olduğunu söyledi.

Medya kaynaklarına göre, polise ilettiği şikayet dilekçesinde, "Gürültü o kadar şiddetliydi ki tavuklar korkup öldü" ifadeleri yer aldı.

Polis, NDTV'ye yaptığı açıklamada, Kavi Yadav olarak identifiedilen DJ'in çaldığı müziğin o sırada tavukların ölümüne neden olup olmadığını ve "düğün DJ'inin izin verilen ses sınırlarının dışında çalışıp çalışmadığını" araştırdıklarını belirtti.

DJ Kav Yadav ve yetiştirici Sabir Ali olayla ilgili daha fazla yorum yapmadılar.

Olayla ilgili olarak Uttar Pradesh polisine mektup yazıldı. Henüz bir yanıt gelmedi.