Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor

Otomobilin henüz emekleme aşamasında olduğu 1889 yılından bu yana, tam 137 yıldır yollara yön veren bir dev, bugün tekerleği adeta yeniden icat ediyor. Geleneksel lastik anlayışını rafa kaldıran bu yeni teknoloji, sadece bir kauçuk karışımı değil; içinde barındırdığı poliüretan köpük ve "piyano" simülasyonlarıyla kusursuz sessizliğin anahtarını sunuyor.

Özellikle motor gürültüsünden arınmış elektrikli araç çağında, kabin içindeki o huzur bozucu uğultuyu %20 oranında bitirmeyi vaat eden bu hamle, sürüş konforunda devrim niteliğinde. Asfaltın mikro titreşimlerini bir filtre gibi emen ve yolculuk hissini "bulutların üzerinde süzülmeye" yaklaştıran Michelin'in bu son keşfi, otomotiv dünyasında konfor çıtasını hiç olmadığı kadar yükseğe taşıyor.

İşte 1,5 asra yaklaşan bir tecrübenin, geleceğin sessiz yolları için hazırladığı o şaşırtıcı teknolojik dönüşümün detayları...

ARABANIZIN KONFORUNU BİR ÜST SINIFA TAŞIYACAK BULUŞ: POLİÜRETAN KÖPÜKLÜ LASTİKLER GELDİ

﻿İç kısmında poliüretan köpük bulunan yeni nesil lastikler piyasaya sürülüyor ve sürüş konforunda önemli bir iyileşme vaat ediyor.

Lastiklerin yol yüzeyiyle temasından kaynaklanan gürültüyü azaltmayı hedefleyen Michelin , diğer özelliklerinin yanı sıra direksiyon simidinden geçen düzensizlikleri filtreleyen yenilikçi Akustik teknolojisini sunuyor .

Şirket, bu teknoloji sayesinde kabine giren gürültünün %20'ye kadar azaltıldığını ve özellikle içten yanmalı motor sesinin olmadığı elektrikli araçlarda belirgin şekilde daha sessiz yolculuklar sağlandığını belirtiyor.

YENİ NESİL LASTİKLERLE YOLCULUKLAR ARTIK "BULUT ÜSTÜNDE" GİBİ

Lastik deseninin bu konuda çok önemli bir rolü vardır, çünkü tasarımı sürüş sırasında sabit bir titreşim frekansının oluşmasını engeller.﻿ Gerçekte, kabinde duyulan gürültü lastiklerden değil , yol üzerindeki olukların lastik sırtına çarpmasından kaynaklanır ve yolun kalitesine, hıza ve araca bağlı olarak değişen derecelerde titreşimler oluşturur. Bu nedenle, Clermont-Ferrand'daki şirket mühendisleri, titreşimleri ortadan kaldırmak için lastiğin sırt kısmının (blok) düzenini değiştirmeye karar verdiler.

Bunu yapmak için, geliştirme öncesinde bir simülasyon aracı (Piyano Gürültü Azaltma) kullanıldı; bu da lastiğin yapısal parçalarının doğru düzenini incelemeyi ve farklı bir blok genişliği kullanılmasına karar vermeyi mümkün kıldı.

Aslında şirket, lastiğin performansını etkilemeden dış sırt desenini lastiğin içindeki poliüretan köpük şeritle hizalamayı başardı.

1889'dan beri bu alanda faaliyet gösteren ve pnömatik lastikler ile yakıt tüketimini azaltan lastiklerin piyasaya sürülmesiyle zaten yeniliklere imza atmış olan Fransız şirketi, asfalt üzerinde sürekli mikro titreşimlere ve sürekli bir uğultu sesine neden olan yol yüzeyindeki küçük düzensizlikleri emerek lastikleri yeniden tanımlamayı vaat ediyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Ekonomi
Yılların motor ustası Çin otomobilini söktüğünde donakaldı! Onu bu kadar şaşırtan neydi?
Yılların motor ustası Çin otomobilini söktüğünde donakaldı! Onu bu kadar şaşırtan neydi?
Metal işçisi kadınlar daha güvencesiz: Kıyafetler korumak bir yana riski arttırıyor
Metal işçisi kadınlar daha güvencesiz: Kıyafetler korumak bir yana riski arttırıyor