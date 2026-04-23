Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor

Kredi kartı kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte dolandırıcılık yöntemleri de giderek çeşitleniyor. Uzmanlar, son dönemde artan şifre hırsızlığı vakalarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarırken, özellikle dijital ortamlarda yapılan küçük bir hatanın bile ciddi maddi kayıplara yol açabileceğini belirtiyor.

Özellikle dijital bankacılık işlemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte dolandırıcılar, kullanıcıların kart bilgilerini ve giriş şifrelerini ele geçirmek için daha gelişmiş yöntemler kullanıyor.

SAHTE SİTELER VE KİMLİK AVI TUZAKLARI

Uzmanlara göre en sık karşılaşılan yöntemlerin başında sahte internet siteleri ve kimlik avı (phishing) saldırıları geliyor. Dolandırıcılar, banka veya resmi kurum gibi görünen mesajlar göndererek kullanıcıları sahte bağlantılara yönlendiriyor. Bu bağlantılara tıklayan kullanıcılar, gerçeğine çok benzeyen sahte bankacılık sayfalarına girerek kart bilgilerini ve şifrelerini farkında olmadan paylaşıyor.

SMS DOĞRULAMA KODU YÖNTEMİ

Bir diğer yöntem ise “anlık doğrulama kodu” tuzağı olarak öne çıkıyor. Kullanıcının kart bilgilerini ele geçiren dolandırıcılar, bankadan gelen SMS doğrulama kodunu da çeşitli yönlendirmelerle öğrenmeye çalışıyor. Bu kodların ele geçirilmesi halinde karttan kısa sürede yüksek tutarlı işlemler yapılabiliyor.

ATM VE POS CİHAZI KOPYALAMA TEHLİKESİ

Uzmanlar ayrıca ATM ve POS cihazlarına yerleştirilen kopyalama aparatlarına karşı da uyarıyor. Özellikle güvenliği düşük bölgelerde bulunan ATM’lere yerleştirilen cihazlar, kart bilgilerini kopyalayarak dolandırıcılığa zemin hazırlıyor.

TELEFONLA ŞİFRE AVCILIĞI

Telefonla yapılan dolandırıcılık girişimleri de dikkat çekiyor. Kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan kişiler, “hesap güvenliği” bahanesiyle kullanıcıların kart bilgilerini ve şifrelerini talep edebiliyor. Yetkililer ise bankaların hiçbir şekilde telefon üzerinden şifre veya güvenlik kodu istemediğini vurguluyor.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARILAR

Uzmanlar, kullanıcıların şüpheli linklere tıklamaması, kart bilgilerini yalnızca resmi uygulamalar üzerinden girmesi ve SMS ile gelen doğrulama kodlarını kimseyle paylaşmaması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca internet bankacılığı şifrelerinin düzenli aralıklarla değiştirilmesi de öneriliyor.

Yetkililer, dijital dolandırıcılık vakalarına karşı en güçlü korunmanın kullanıcı farkındalığı olduğunu ifade ederek, “Bir anlık dikkatsizlik tüm hesapların boşaltılmasına neden olabilir” uyarısında bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

