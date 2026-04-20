Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı

Galatasaray'ın Rizeli futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ın 14 yaşındayken babasıyla birlikte HES direnişine katıldığı ana ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Milli futbolcunun duyarlılığı takdir topladı.

Galatasaray ve A Milli Takım’ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz, 2014 yılında çekilen bir videonun ortaya çıkmasıyla sosyal medyada gündem oldu.

14 YAŞINDA HES EYLEMLERİNE KATILDI

Milli futbolcunun henüz 14 yaşındayken babasıyla birlikte hidroelektrik santral (HES) projesine karşı çıkarak eylemlere katıldığı görüldü. Rizeli futbolcunun o dönem İkizdere ilçesine bağlı Şimşirli köyü yakınlarına yapılan HES projesine karşı mücadele etmesi takdir topladı.

KULLANICILARIN TAKDİRİNİ TOPLADI

Sosyal medyadan yorum yapan binlerce kullanıcı, Barış Alper Yılmaz’ı çevreye olan duyarlılığı nedeniyle tebrik etti. Milyonlarca takipçisi olan Barış Alper Yılmaz'dan daha çok ses çıkarması talep edildi.

'12 YILDA HİÇ DEĞİŞMEMİŞ'

Barış Alper Yılmaz’ın videodaki hareketleri de dikkat çekti. Kullanıcılar yıldız ismin maçlardaki görüntülerini de yan yana koyarak 12 yılda hiç değişmediğini dile getirdi.

EYLEMLERE BİNLERCE VATANDAŞ KATILMIŞTI

O dönem HES projesine karşı yapılan eylemlere binlerce vatandaş katılmıştı. ÇED raporuna aykırı bir şekilde projenin yapıldığı belirten vatandaşlar, karşı çıksa da polis ve jandarmanın müdahalesiyle inşaata devam edildi. 2015'te faaliyete başlayan santral faaliyetini sürdürüyor.

