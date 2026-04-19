Erkan Ersöz

Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı

Her ne kadar hafif ticari araç kategorisinde olsa da sağladıkları konfor ve teknolojiyle en lüks SUV’lerle aşık atan pikapların satışları yılın ilk çeyreğinde yaklaşık yüzde 20 büyüme gösterdi.

Pazardaki yükselişi Asyalı üreticiler tetiklerken, yıl içerisinde yeni marka ve modellerin de yollara çıkması bekleniyor.

Çinli Maxus’un T60 modeli Ekim ayında ülkemizde ilk kez satışa çıkacak. Yeni Toyota Hilux ise yaz aylarında vitrinde yerini alacak.

Bahar mevsimiyle birlikte doğa ve macera severlerin gözdesi pikaplarda rekabet artarken, fiyatlarıyla ucuzdan pahalıya pazardaki aktörler şöyle sıralanıyor:

SSANGYONG MUSSO

yeni-proje-18.jpg
Yılın ilk üç ayında yaklaşık 1.500 adetle pikap pazarında yüzde 37’lik paya ulaşan Koreli markanın Musso modeli dizel ve elektrikli versiyonlarla sunuluyor. Satış başarısında fiyatının cazip olması büyük etken. Vergi avantajı nedeniyle 4x2 çekişli dizel Musso Grand 1.905.000 TL etiket taşırken, şehir içi menzili 546 km olarak açıklanan 207 beygir gücündeki elektrikli Musso EV, 2.454.874 TL’den satılıyor.

FOTON TUNLAND

yeni-proje-19.jpg
Koç Grubu şirketlerinden Otokar’ın Çin’den ithal ettiği Foton Tunland, yaklaşık iki yıldır ülkemizde pazarlanıyor. G7 ve V9 olarak iki ayrı modeli bulunan Tunland, piyasadaki Çin yükselişinin de bir simgesi. Her ikisi de 4x2 çekişli modellerden G7 1.960.171 TL, V9 ise 2.832.898 TL fiyata sahip.

TOYOTA HILUX

yeni-proje-20.jpg
Türkiye pikap pazarını domine eden modellerden Hilux, geçen sene sınıfının en çok satanıydı. Diğer Japon rakipleri, Nissan Navara ve Mitsubishi L-200’ün Türkiye ve Avrupa pazarından çekilmesi büyük ölçüde ona yaradı. Bu yılın üçüncü çeyreğinde tamamen yenilenmiş nesli ülkemizde satışa sunulacak. Mevcut 2,4 litre hacimli dizel motorlu ve otomatik vitesli versiyonsa 2.475.000 TL’den alıcı bekliyor.

ISUZU D-MAX

yeni-proje-21.jpg
Türkiye’de Anadolu Grubu’nun temsil ettiği Isuzu’nun pikap modeli D-Max tamamen yenilenmiş haliyle satışa çıktı. Tasarım detayları ve yeni renk seçeneklerinin yanı sıra, elektronik direksiyon sistemi sayesinde daha hassas ve rahat bir sürüş vadediyor. Sürüş destek sistemleri artırılan yeni modelde kullanılan motor hacmi 1,9 litreden 2,1 litreye yükselirken maksimum güç 163 beygir seviyesinde aynı. Bazı versiyonları ülkemizde de montajlanan aracın fiyatıysa 3.222.700 TL’den başlıyor.

FORD RANGER

yeni-proje-22.jpg
Ford’un Güney Afrika tesislerinde üretilen Ranger modeli, 2024’te ülkemizde en çok satılan pikap unvanını almıştı. Geçen sene yaz aylarında getirilen ağır vergi artışıyla Ranger satışları ağır kayıp yaşadı. Şu an için vitrinde sadece 2025 model yılıyla yer alan modelin 2 litre hacimli motoru 170 beygir güç üretiyor. Otomatik viteslisinin fiyatı 4.124.600 TL.

VOLKSWAGEN AMAROK

yeni-proje-23-001.jpg
6 silindirli 3 litre hacimli motorundan 240 beygir güç alan Amarok, bu sınıfta ülkemizde satılan en güçlü performansa sahip model aynı zamanda. Pikap segmentinde Avrupalı üreticiler oldukça azalırken, Amarok kendine has tüketici kitlesiyle ağırlığını koruyor. Modelin fiyatıysa 4.775.000 TL.

