Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin en büyük yapısal sorunları nelerdir?

Ahter Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurucusu Ahter Sümbül ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerini konuştuk.

ÖNCELİKLE ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİNİ TANIYALIM İSTERİZ. BU KURUMLAR NE İŞ YAPARLAR, İŞLEYİŞLERİ NASILDIR VE BU MERKEZLERİN MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİ İÇİNDEKİ YERİ NEDİR?

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, gelişimsel farklılıkları ya da yetersizlikleri olan bireylerin eğitim, gelişim ve toplumsal yaşama katılım süreçlerini destekleyen kurumlardır. Bu merkezlerin temel amacı “iyileştirmek” değil; bireyin mevcut potansiyelini en üst düzeye çıkarmak, bağımsız yaşam becerilerini geliştirmek ve aileyi bu sürecin aktif bir parçası haline getirmektir.

Bu kurumların hizmet verdiği gruplar oldukça geniştir. Zihinsel yetersizlik, otizm spektrum bozukluğu, özgül öğrenme güçlüğü, dil ve konuşma bozuklukları, işitme ve görme yetersizlikleri, fiziksel yetersizlikler, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gibi farklı alanlarda destek sağlanır. Her birey için standart bir program uygulanmaz; tam tersine tamamen bireyselleştirilmiş bir eğitim modeli esas alınır.

İşleyişin ilk adımı genellikle tanılama ve raporlama sürecidir. Türkiye’de bu süreç kamu hastaneleri ve Rehberlik ve Araştırma Merkezleri (RAM) üzerinden yürütülür. Birey önce tıbbi tanı alır, ardından RAM tarafından eğitsel değerlendirmeye tabi tutulur. Bu değerlendirme sonucunda bireyin hangi destek eğitim programlarından yararlanacağı belirlenir ve eğitim raporu düzenlenir. Bu rapor, devletin sağlayacağı eğitim desteğinin de temelini oluşturur ve rapor alındıktan sonra aile, uygun bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine başvurur. Değerlendirmesi yapılan her öğrenci için Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) hazırlanır. Bu program, öğrencinin ihtiyaçlarına göre hedefler, yöntemler ve ölçme-değerlendirme kriterlerini içerir. Eğitim sürecinde özel eğitim öğretmenleri, çocuk gelişimi uzmanları, psikologlar, dil ve konuşma terapistleri, fizyoterapistler ve ergoterapistler gibi farklı uzmanlar görev alır. Bu çok disiplinli yapı, çocuğun sadece akademik değil, bütüncül gelişimini desteklemek açısından kritik öneme sahiptir.

Eğitimler bireysel ve grup eğitimi şeklinde verilir. Seanslar aylık olarak planlanır ve devlet tarafından ayda 8 saat bireysel / 4 saat grup eğitimi şeklinde desteklenir. Merkezler, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlıdır ve düzenli olarak denetlenir. Hem fiziki şartlar hem de eğitim içerikleri belirli standartlara tabidir.

ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİNİN TOPLUMSAL ROLÜNÜ NASIL DEĞERLENDİRİYORSUNUZ?

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin toplumsal rolünü tek bir başlık altında toplamak zor; çünkü bu kurumlar yalnızca “eğitim veren yerler” değil, aynı zamanda sosyal adaletin, fırsat eşitliğinin ve toplumsal bütünleşmenin sahadaki en somut uygulayıcılarıdır. Bu yüzden ben bu merkezleri, bir toplumun dezavantajlı bireylere bakışının aynası olarak değerlendiriyorum. Rehabilitasyon Merkezleri özel gereksinimli bireylerin toplumdan izole edilmesini engelleyen en önemli köprülerden biridir. Bir çocuğun iletişim kurabilmesi, kendini ifade edebilmesi ya da basit günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmesi; hem bireyin özgüvenini artırır hem de ailesinin üzerindeki yükü ciddi anlamda hafifletir. Bu da doğrudan sosyal refaha etki eder. Aksi durumda aileler hem psikolojik hem ekonomik olarak daha ağır bir yük altında kalır ve bu durum toplumun geneline yansır. Bir diğer önemli boyut, aile eğitimi ve danışmanlığıdır. Özel eğitim merkezleri sadece çocukla çalışmaz; aynı zamanda aileyi sürecin aktif bir parçası haline getirir. Aileye doğru yaklaşım yöntemleri öğretilir, ev içi uygulamalar desteklenir ve çocukla kurulan iletişim güçlendirilir. Bu, eğitimin sürekliliği açısından kritik bir faktördür. Çünkü haftada birkaç saatlik eğitim tek başına yeterli değildir; esas dönüşüm, günlük yaşamın içine yayılan doğru yaklaşımla sağlanır. Toplumsal farkındalık açısından da bu kurumların rolü küçümsenemez. Özel gereksinimli bireylerle çalışan öğretmenler, uzmanlar ve kurumlar; toplumda empati kültürünün gelişmesine katkı sağlar. Bu merkezlerden destek alan bireylerin sosyal hayata daha aktif katılması, “görünmeyen” bir kitlenin görünür hale gelmesini sağlar. Bu da uzun vadede önyargıların kırılmasına yardımcı olur.Sonuç olarak özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerini, sadece bir eğitim kurumu olarak değil; sosyal bütünleşmenin, insan haklarının ve fırsat eşitliğinin sahadaki uygulayıcıları olarak görmek gerekir. Bu merkezler güçlü olduğunda sadece bireyler değil, toplumun tamamı kazanır. Çünkü kapsayıcı bir toplum, en kırılgan bireylerine sunduğu imkanlar kadar gelişmiştir.

ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİNİN EN BÜYÜK YAPISAL SORUNLARI NELERDİR?

Özel Eğitim Merkezlerinin yapısal sorunlarını değerlendirirken, meseleyi sadece “kurum içi aksaklıklar” olarak görmek eksik olur. Çünkü bu alan, finansmandan denetime, insan kaynağından toplumsal bakış açısına kadar birbirine bağlı birçok dinamiğin etkisi altında şekilleniyor. Yani sorunlar da çok katmanlı ve sistemik aslında. Öncelikle en belirgin başlık finansman modeli. Türkiye’de özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri kamu tarafından finanse ediliyor; ancak verilen destek saatleri ve ücretlendirme çoğu zaman sahadaki gerçek ihtiyacı karşılamaktan uzak kalıyor. Bu durum, kurumların planlama ve uygulama süreçlerinde belirli sınırlar içinde hareket etmesine neden oluyor. Maalesef çoğu zaman eğitim süreçleri, sistemin belirlediği saat ve içerik yapısına uyum sağlama zorunluluğuyla şekilleniyor. Bu da, bireyselleştirilmiş eğitimin derinliğini artırmaya yönelik ilave çabaları daha da önemli hale getiriyor.

İnsan kaynağı konusu da en kritik başlıklardan biri. Özel eğitim, yüksek uzmanlık ve sabır gerektiren bir alan. Ancak sahada özel eğitim öğretmeni, dil ve konuşma terapisti, fizyoterapist, psikolog, rehberlik öğretmeni gibi uzmanlara erişim her zaman yeterli değil. Bunun yanında çalışma koşulları, ücret politikaları ve mesleki tükenmişlik riski de ciddi bir problem. Sürekli aynı tempoda, yoğun duygusal ve fiziksel emek gerektiren bir işte çalışan personelin desteklenememesi, zamanla hizmet kalitesinin düşmesine neden olabiliyor. Yani sistem, en kritik unsur olan insan kaynağını sürdürülebilir şekilde korumakta zorlanıyor.

Aile katılımı da sistemin zayıf halkalarından biri olabiliyor. Aslında en doğru model, aile ile kurumun birlikte çalıştığı modeldir. Ancak bazı durumlarda aileler sürece yeterince dahil edilemiyor ya da bilinç düzeyi yeterli olmayabiliyor. Bu da çocuğun kazandığı becerilerin günlük yaşama aktarılmasını zorlaştırıyor. Kurum içindeki eğitim ile ev ortamı arasında kopukluk oluştuğunda, ilerleme sınırlı kalıyor.

Fiziksel altyapı ve donanım farklılıkları da önemli bir başlık ve bu durum çoğu zaman doğrudan finansman yapısıyla ilişkili. Kamu tarafından belirlenen seans ücretlendirmelerinin günümüz şartlarına göre yetersiz kalması, bazı merkezlerin teknolojik donanım, özel eğitim materyalleri ya da fiziki alan yatırımlarını istedikleri düzeyde geliştirmelerini zorlaştırabiliyor. Oysa hakkaniyetli bir ücretlendirme modeli oluşturulduğunda, kurumların büyük bir kısmı bu kaynakları doğrudan eğitim kalitesini artıracak altyapı yatırımlarına dönüştürebilecek potansiyele, isteğe ve motivasyona sahiptir. Bu nedenle fiziksel imkanlardaki farklılıkları yalnızca kurumların tercihleriyle değil, sistemin belirlediği ve dayattığı ekonomik çerçeveyle birlikte değerlendirmek daha gerçekçi bir yaklaşım olacaktır.

Biraz daha geniş çerçeveden bakarsak, belki de en temel yapısal sorunlardan biri toplumsal algı. Özel eğitim hala birçok kesim tarafından yeterince anlaşılmış bir alan değil. Bu durum hem ailelerin sürece geç dahil olmasına hem de bazı kurumların kendini doğru konumlandıramamasına neden olabiliyor. Talep doğru şekillenmeyince, arz da sağlıklı gelişmiyor.

Son olarak şunu net şekilde söylemek gerekir: Bu sistemde sorun sadece kurumların değil, bütün yapının sorunudur. Finansman politikası, denetim mekanizması, personel yetiştirme sistemi ve toplumsal bilinç birlikte ele alınmadıkça, tek bir alanda yapılacak iyileştirme kalıcı çözüm üretmez.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OLMAK SAHADA SİZİ GÜÇLENDİRİYOR MU YOKSA SINIRLIYOR MU? SAHADA EN ÇOK ZORLANDIĞINIZ KONULAR NELER?

Bu soruya tek taraflı bir cevap vermek çok sağlıklı olmaz; çünkü Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olmak sahada hem güçlendiren hem de belirli çerçeveler getiren bir yapı sunuyor.

Öncelikle güçlendiren yönünden bakarsak; Bakanlığa bağlı olmak, bu hizmetin kamusal bir hak olarak tanımlanmasını sağlıyor. Bu, hem aileler açısından güven duygusu oluşturuyor hem de sunulan eğitimin belirli standartlara bağlı kalmasını zorunlu kılıyor. Müfredat çerçevesi, raporlama sistemi, denetim mekanizmaları ve resmi tanınırlık; kurumların daha sistemli, kayıtlı ve sürdürülebilir bir yapı içinde hizmet vermesine katkı sağlıyor. Aynı zamanda devlet desteği sayesinde çok daha geniş bir kesim bu hizmetlere erişebiliyor. Bu, sahadaki en büyük kazanımlardan biri.

Diğer taraftan, bu bağlılık doğal olarak bazı sınırlar da getiriyor. Özel eğitimin doğası gereği esnek, bireyselleştirilmiş ve ihtiyaca göre şekillenen bir yapısı var. Ancak merkezi bir sistem içinde çalışıldığından; ders saatleri, uygulanan modül içeriği, raporlama biçimleri ve bürokratik süreçler belli kalıplar içinde ilerlemek zorunda kalıyor. Sahadaki ihtiyaçlar çok dinamik iken, uygulamalar zaman zaman maalesef fazla statik kalabiliyor. Her çocuğun ihtiyacı farklıyken, programların belli kalıplarda olması bazen bizi zorluyor. Daha esnek, bireyselleştirilmiş ve güncel yaklaşımların sisteme entegre edilmesi gerekiyor.

Tüm bunlar sahadaki pratik ihtiyaçlarla sistemin sunduğu yapı arasında uyum sağlama gerekliliğini doğuruyor. Yani aslında mesele “sınırlanmak”tan çok, esneklik ile sistematik yapı arasında denge kurabilmek.

Sahada en çok zorlanılan konulara gelince; bunların başında bürokratik ve mali süreçlerin yoğunluğu, raporlama süreci, evrak takibi, resmi prosedürler, sürekli değişen mevzuata uyum süreçleri, aile ve bireyin kurumlara devamlılığının zorunlu değil isteğe bağlı olması nedeni ile ders devamlılığı teşvik ve takibi, ücretsiz sunulan servis hizmeti ve bu durumun operasyonel zorluğu, biyometrik kamera ile öğrenci ve personel takibi gibi konular kurum yöneticilerinin ve eğitimcilerin zamanının önemli bir kısmını alabiliyor. Bu durum, doğrudan eğitimle geçirilebilecek zamanı dolaylı olarak etkileyebiliyor.

Bir diğer önemli konu, bireysel ihtiyaçlar ile standart uygulamalar arasındaki denge. Her çocuğun gelişim profili farklıyken, sistemin belirlediği çerçeve içinde en doğru eğitimi sunmaya çalışmak ciddi bir planlama ve uzmanlık gerektiriyor. Bu noktada kurumların ve öğretmenlerin ekstra çabası belirleyici oluyor.

Ailelerle yürütülen süreç de hem çok kıymetli hem de zaman zaman zorlayıcı olabiliyor. Ailelerin beklentileri, farkındalık düzeyleri ve sürece katılım biçimleri birbirinden oldukça farklı. Bu da iletişim, bilgilendirme ve iş birliği süreçlerini hassas hale getiriyor.

İnsan kaynağına ilişkin konular da sahadaki zorluklar arasında. Nitelikli personeli bulmak, geliştirmek ve uzun vadeli sürdürülebilirliği sağlamak her kurum için önemli bir sorumluluk.

Özetle ifade etmek gerekirse; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olmak sistemi güçlü, erişilebilir ve denetlenebilir kılıyor. Ancak aynı zamanda sahada esneklik gerektiren durumlarla bu sistemin çerçevesini uyumlu hale getirme ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Asıl mesele bu iki yapıyı çatıştırmadan, birbirini tamamlayan bir denge içinde yürütebilmek.

ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ MEVCUT EĞİTİM SİSTEMİNDE HAK ETTİĞİ KONUMDA MI SİZCE? SİSTEMİN DAHA ETKİLİ VE HAKKANİYETLİ İŞLEMESİ ADINA NE TÜR DÜZENLEMELER VEYA İYİLEŞTİRMELER ÖNERİRSİNİZ?

Bu soruya yanıt verirken meseleyi sadece “hak ettiği yerde mi değil mi” şeklinde değil, sistemin bütünü içindeki konumu ve etkisi üzerinden değerlendirmek gerekir.

Açık konuşmak gerekirse, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri bugün eğitim sisteminin vazgeçilmez bir parçası olmasına rağmen, henüz hak ettiği stratejik konumda değil. Sahada çok kritik bir işlev üstleniyorlar; erken müdahaleden bireyselleştirilmiş eğitime, aile rehberliğinden toplumsal uyuma kadar oldukça geniş bir etki alanları var. Ancak bu etki, eğitim politikalarının merkezinde olması gereken ağırlığı her zaman bulamıyor. Daha çok uygulayıcı bir yapı olarak görülüyorlar, oysa politika üretim süreçlerinin de aktif bir bileşeni haline gelmeleri gerekir.

Burada özellikle altını çizmek gereken konulardan biri, sivil toplum kuruluşlarının rolü. Sahada aktif çalışan dernekler, platform ve mesleki oluşumlar aslında çok ciddi bir bilgi birikimi ve deneyim taşıyor. Bu yapıların sadece “paydaş” olarak değil, doğrudan karar alma süreçlerine katkı sunan bilimsel kurullar içinde yer alması gerekir. Bakanlık bünyesinde oluşturulan eğitim komisyonlarında, STK temsilcilerinin ve oluşturulan bilim kurullarının daha sistematik ve etkili biçimde yer alması; alınan kararların sahayla uyumunu ciddi anlamda artıracağını düşünüyorum.

Nitekim arka planda çalışan birçok bilimsel ve mesleki kurul, alana dair oldukça nitelikli çalışmalar yürütüyor. Ancak bu çalışmaların politika düzeyinde yeterince karşılık bulduğunu söylemek zor. Bu noktada Bakanlığın bu kurullara daha fazla alan açması, onları sadece danışılan değil, aynı zamanda yön veren yapılar haline getirmesi önemli bir adım olur. Aksi halde, sahadaki bilgi ile merkezi yapı arasındaki kopukluk devam eder. Bu kopukluk da uzun vadede özel eğitimin toplumsal etkisini zayıflatır. Çok net söylemeden ifade etmek gerekirse; bu birliktelik sağlanmadığında, yapılan iyi çalışmaların etkisi sınırlı kalma riski taşır.

Bir diğer önemli başlık, özel eğitimin ve rehabilitasyon hizmetlerinin kamu politikaları içindeki yeri. Bu alanın sadece teknik bir eğitim meselesi değil, aynı zamanda sosyal politika konusu olarak ele alınması gerekiyor. Bu nedenle yalnızca bürokratik düzeyde değil, siyasal düzeyde de daha fazla sahiplenilmesi önemli. Farklı siyasi yaklaşımların ortak paydada buluşabileceği nadir alanlardan biri aslında özel eğitimdir. Yani siyaset üstü bir yapıdır. Çünkü burada doğrudan insan hayatına dokunan, uzun vadede hem toplumsal hem de ekonomik fayda üreten bir yapı söz konusu. Bu yüzden eğitim politikalarında özel eğitime daha görünür ve öncelikli bir yer verilmesi gerekir.

Aile eğitimi konusu da genellikle geri planda kalan ama sistemin en kritik unsurlarından biri. Çocuğa verilen eğitimin kalıcılığı ve genellenmesi büyük ölçüde aile ile kurulan iş birliğine bağlı. Ancak mevcut yapıda ailelere sunulan eğitim ve psikolojik destek hizmetleri çoğu zaman sistematik ve sürdürülebilir bir modele oturtulamıyor. Oysa bu hizmetlerin belirli bir çerçevede tanımlanması ve kamu tarafından ücretlendirilmesi, hem kurumların bu alana daha fazla kaynak ayırmasını sağlar hem de sürecin ciddiyetini artırır. Aile eğitimi “ekstra” bir hizmet değil, eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak görülmelidir.

Belki de en kritik konulardan biri, destek eğitiminin konumlandırılması. Bugün rehabilitasyon hizmetleri çoğu zaman “isteğe bağlı” bir destek gibi algılanabiliyor. Oysa birçok durumda bu eğitimler, bireyin gelişimi için temel ve vazgeçilmez nitelikte. Bu nedenle destek eğitiminin daha güçlü bir şekilde tanımlanması ve belirli durumlar için sürekliliğinin güvence altına alınması gerekir. Bu, sadece bireysel fayda açısından değil, kamusal fayda açısından da önemli. Çünkü erken dönemde yapılan doğru ve yoğun müdahaleler, ilerleyen yıllarda ortaya çıkabilecek daha ağır ve maliyetli durumların önüne geçebiliyor.

Burada erken müdahalenin altını özellikle çizmek gerekir. Gelişimsel farklılıkların erken fark edilmesi ve hızlı şekilde eğitsel destekle karşılanması; hem bireyin yaşam kalitesini artırır hem de kamunun uzun vadeli yükünü azaltır. Yani aslında mesele sadece eğitim değil, aynı zamanda önleyici bir sosyal politika. Daha düşük maliyetlerle, daha erken dönemde yapılan müdahaleler; ileride oluşabilecek çok daha büyük maliyetlerin ve sosyal zorlukların önüne geçebilir. Bu yönüyle bakıldığında, destek eğitiminin güçlendirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması bir tercih değil, gereklilik olarak görülmelidir. Özetle ifade etmek gerekirse; özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri bugün sistemin içinde önemli bir yere sahip olsa da, potansiyelinin tamamını kullanabildiği söylenemez. Daha katılımcı bir yönetim anlayışı, STK’ların ve bilimsel kurulların sürece aktif dahil edilmesi, aile eğitiminin ücretlendirilerek sisteme dahil edilmesi ve destek eğitimin bireyler için yetersiz olan seans sayılarının artırılarak devamlılığın bakanlıkça daha sistematik hale getirilmesiyle bu alan çok daha etkili bir noktaya taşınabilir. Bu adımlar atıldığında, sadece bireyler değil, toplumun bütünü kazanır. Son söz olarak şunu söyleyebilirim.

Özel eğitim ihmal edilirse bunun bedelini sadece bireyler değil, toplumun tamamı öder…

Sevgili hocam değerli bilgileriniz için size teşekkür ediyorum. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin...