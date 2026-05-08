Eski kiracı 74 yaşındaki iş yeri sahibini sopayla dövdü! Gözü dönen saldırganın o anları kamerada

Sarıyer’de 74 yaşındaki Taner Koz, evinin önündeki arazinin bir bölümünü depo olarak kullanması için 37 yaşındaki Hüseyin A.'ya kiraya verdi. Koz, 5 ay kira ödemediğini öne sürdüğü Hüseyin A.'nın deposunu mahkeme kararıyla tahliye etti.

Bu nedenle taraflar arasında husumet oluştu. Hüseyin A. bunun üzerine eski deposunun yan tarafındaki araziyi kiraladı. Ortak kullanım alanı olduğu belirtilen depo girişini açmak isteyen Taner Koz ile Hüseyin A. arasında tartışma çıktı.

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Maden Mahallesi’nde dün saat 17.45 sıralarında meydana gelen olayda, taraflar arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI

Kavga sırasında Hüseyin A., Taner Koz'a tekme ve tokat atarak darbetmeye başladı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda Hüseyin A.'nın, Taner Koz'un elindeki odunu aldığı, ardından yere düşen Koz'u darbetmeye devam ettiği görüldü. Taner Koz'un yaşadığı korku nedeniyle çığlık atıp yardım istediği anlar görüntülere yansıdı.

Bir süre sonra ayağa kalkarak uzaklaşmaya çalışan Taner Koz’un, kendisini darbeden Hüseyin A.’ya taş fırlattığı görüldü.

Çevrede bulunan vatandaşların araya girmesiyle kavga sona erdi.

YAŞLI ADAM ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından polis merkezine giderek şikayetçi olan Taner Koz ifadesinde, Hüseyin A.’nın uzun süredir saldırgan tavırlar sergilediğini söyledi. İfadesinin devamında ise ikametine gireceği sırada bina önündeki tabelayı çekmeye çalıştığı, Hüseyin A.’nın yanına gelerek kendisine tekme attığını, ardından odunla saldırıp vücudunun çeşitli yerlerine vurarak darbettiğini nalattı.

BİRİNİN 33 DİĞERİNİN 29 SUÇ KAYDI VARMIŞ

Hüseyin A. olay sonrası gözaltına alındı. Hüseyin A.’nın 33, Taner Koz’un ise 29 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Taraflar arasında daha önceden de husumet bulunduğu ve çeşitli dava ile soruşturmaların sürdüğü belirtildi.

"BENİ BAĞIRTA BAĞIRTA DÖVDÜ"

Darbedilen Taner Koz, "Ben işten geldim, şu kapıdan girdim, buradan baktım aşağıya. Malzemelerini atmış. Baktım, kaldırmamış tabelayı. Ben de geldim, tabelayı tutup çekmek istedim. Oraya bir yere koyacaktım ki açık kalsın diye. Şimdi kapanıyor önü. Sonra tabela elimden buraya düştü. Arkasında tekrar kirkolar malzemeler var, yığmış. Onları da şöyle ayağımla ittim. O arada oradan koşaraktan gelip bana saldırdı. Küfürle beraber ayağıma tekme vurdu. Burada bir sopa vardı. Odun parçası. Onu aldı. Beni yere yıktı. Bağırta bağırta dövdü, odunu sırtımda kırdı. Kafama çok vurdu. 'Seni yaşatmayacağım, öldüreceğim' dedi. 'Buraya gömeceğim seni' dedi" ifadeleriyle yaşadıklarını anlattı.

"BANA SİLAH ÇEKİYORDU"

Taner Koz, "Şikayetçiyim. Mahkemeye verdim. Daha önceden benim kiracımdı. Her yere zarar verdi. Husumetimiz kira ödememeye başladığında oluştu. Dava açtık icrayla çıkartmak için. O arada bize husumet besledi. Devamlı silah çekiyordu bana" dedi. (DHA)