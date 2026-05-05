Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu

Türkiye’nin ceviz üretiminin yaklaşık yüzde 8’ini karşılayan Çorum’un Oğuzlar ilçesinde, kış ve bahar aylarındaki yağışlar üreticiye can suyu oldu. Kar sularının erimesiyle birlikte bölgedeki su rezervi tam kapasiteye ulaştı.

KAR SULARI GÖLETLERİ COŞTURDU

Yüksek rakımlı bölgelerde kışın 1 metreyi aşan kar kalınlığı, baharın gelmesiyle birlikte yerini berekete bıraktı. Zirvelerden süzülen kar suları derelerin debisini yükseltirken, bölgedeki göl ve barajların doluluk oranlarını zirveye taşıdı.

YAĞMURDERE GÖLETİ YÜZDE 100 DOLULUK ORANINA ULAŞTI

Özellikle 1700 rakımlı Kavak Dağı eteklerinde bulunan ve ilçe tarımı için hayati önem taşıyan Yağmurdere Sulama Göleti, 500 bin metreküp su kapasitesini tamamen doldurarak savağından su akıtmaya başladı.

Savağından su akmaya başlayan göletin tam kapasiteye ulaşmasıyla çevredeki üreticilerin bu yıl sulama suyu problemi çekmeyeceği tahmin ediliyor.

"VAHŞİ SULAMA YÖNTEMİNDEN VAZGEÇİLMELİ"

Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, göletin dolmasının çiftçilerin yüzünü güldürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

Suyun bol olması çiftçilerimiz açısından sevindirici ancak varken olanın kıymetini bilip, çiftçilerimizin vahşi sulamadan vazgeçip damlama ve yağmurlama gibi teknik sulama yöntemlerine geçmesini tavsiye ediyorum. Önümüzdeki yılın bu yağışlar sonucunda bol ve bereketli geçmesini diliyorum.

"GEÇEN YIL YÜZDE 100 HASAR VARDI, BU YIL OLUMSUZ BİR DURUMLA KARŞILAŞMADIK"

Geçen yıl Türkiye genelinde etkili olan zirai donun tarıma verdiği hasara dikkat çeken Cebeci, "Geçen yıl Oğuzlar çiftçimiz de zirai dondan yüzde 100 oranında etkilenmişti. Bu yıl şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşmamamız sevindirici. İnşallah bundan sonra da karşılaşmamayı ümit ediyoruz." dedi. (AA)