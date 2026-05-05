Sivas'ta su taşkınları! 20 köyün yolu kapandı: Araziler sular altında kaldı!

Sivas Hafik ve Zara'da eriyen kar ve sağanak yağış taşkınlara yol açtı. 20 köyün bağlantı yolu ile tarım arazileri sular altında kalırken, ulaşıma alternatif güzergahlar üzerinden izin veriliyor.

Sivas’ın Hafik ve Zara ilçelerinde, eriyen kar suları ve şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Taşan ırmaklar ve yükselen su seviyeleri nedeniyle ulaşımda ciddi aksamalar yaşanırken, çok sayıda tarım arazisi göle döndü.

HAFİK’TE ACISU IRMAĞI TAŞTI

Hafik ilçesi Dışkapı köyü mevkisinde Acısu Irmağı’nın yatağından taşması, bölgedeki ulaşım ağını vurdu. Hafik’i Divriği ilçesine bağlayan ve aynı zamanda 20 köyün grup yolu olan güzergahta, su seviyesinin yükselmesiyle araç geçişleri güçlükle sağlanmaya başladı. Taşkın sadece ulaşımı değil, bölgedeki geniş tarım arazilerini de su altında bıraktı.

KIZILIRMAK’TA TARİHİ DEBİ ARTIŞI

Kızılırmak Nehri'nin Hafik geçişinde de debi rekor seviyeye ulaştı. Köy sakinlerinden Adıgüzel Toplu, nehrin uzun zamandır bu kadar yükselmediğini belirtirken, sürücüler yollarda ilerlemekte zorlandıklarını ifade etti.

ZARA’DA GRUP KÖY YOLU ULAŞIMA KAPATILDI

Su taşkınlarının etkili olduğu bir diğer nokta ise Zara ilçesi oldu. Ahmethacı ve Sedille grup köy yolu, Kızılırmak’ın debisinin artması sonucu tamamen ulaşıma kapatıldı. Zara Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada; İlçe Özel İdare ekiplerinin Taşlıkaya mevkisinde ulaşımın sürdürülebilmesi için alternatif bir servis yolu açtığı belirtildi. Kapanan yolda bakım ve onarım çalışmaları aralıksız sürerken, ulaşımın şu an için servis yolu üzerinden kontrollü sağlandığı aktarıldı. Yetkililer, bölgedeki yağışların devam etme riskine karşı vatandaşları can ve mal güvenliği açısından dikkatli olmaları konusunda uyardı. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

