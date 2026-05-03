Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model

Son 20 yılda adım adım yükselişle SUV gövde tipli araçlar önce sedanların geleneksel hakimiyetini kırdı, nihayetinde açık ara zirveye oturdu. Küresel çaptaki bu trendin Türkiye’deki karşılığı, pazarın üçte ikisinin SUV’lerden oluşması şeklinde belirdi. Küçükten büyüğe her segmentte üretilseler de ülkemizde en çok C olarak tanımlanan orta sınıfta talep görüyorlar. Öyle ki pazarın yüzde 38’i, yani bir bakıma satılan her on araçtan dördü orta sınıf SUV kategorisinde. Ortalama 4,5 metre uzunluk ve 1,5 metre yükseklikteki bu yarı heybetli araçların güncel rakamlarla satılan en ucuz on modeliyse şöyle:

10- TOYOTA C-HR

Listede dört yerli üretim model yer alıyor. Bunlardan tam hibrit motorlu C-HR, 2.260.000 TL’den başlayan etikete sahip. 100 km’de ortalama 4,8 litre benzin yakan dinamik çizgiler taşıyan modelin üç farklı donanım seviyesi mevcut.

9- NISSAN QASHQAI

Bu sınıfın öncü modellerinden Qashqai, ülkemizde en çok tercih edilenler arasında. Aracın 158 beygirlik yarı hibrit ve 190 beygirlik tam hibrit iki motor seçeneği bulunuyor. Yarı hibrit olanda baz versiyonunun nakit alımda kampanyalı fiyatı 2.249.000 TL’den başlıyor.

8- BYD ATTO 3

BYD’nin Türkiye pazarına ilk getirdiği elektrikli modeli Atto 3, 201 beygir gücündeki motoruyla şehir içinde 565, karma sürüşte 420 km menzil vadediyor. Aracın yüzde 30’dan 80’e hızlı şarj süresi de yaklaşık yarım saat. Fiyatıysa 2.249.000 TL.

7- CHERY TIGGO 7

Geçen yıl Türkiye pazarında kayıp yaşayan Çinli Chery, bu sene yenilenen modellerle çıkış yapma peşinde. Tiggo 7, farklılaşan dış tasarımın ötesinde iç mekânda da birçok yenileme yaşamış. 24,6 inçlik çift dokunmatik ekran, ısıtmalı ve soğutmalı deri koltuklar ilk göze çarpanlar. 145 beygir gücünde motor taşıyan önden çekişli versiyonun açıklanan yakıt tüketim verisi 100 km’de 7 litre. Araç 2.175.000 TL’lik etiketle vitrinde yer alıyor.

6- KIA SPORTAGE

Yenilenen Sportage, geçen Kasım ayında Türkiye pazarında boy göstermişti. 150 beygirlik motora sahip modelin 4x2 ve 4x4 versiyonları mevcut. 100 km’de 6,9 litre yakan aracın baz versiyonu 2.049.000 TL’den başlıyor.

5- SUZUKI VITARA

1,4 litre hacimli yarı hibrit motora sahip Vitara, karma sürüşte 5,7 litre yakıt tüketimiyle iddialı. Çift renk seçeneği de bulunan modelin başlangıç fiyatıysa 1.999.000 TL.

4- CITROEN C4 & C4X

Citroen deyince aslında dört farklı modeli anmak gerekiyor. 1,2 litre hibrit motorlu C4 ve C4X dış tasarımda ayrışan iki kardeş aslında. Fiyatları da aynı, 1.982.000 TL’den satılıyor. Modellerin elektrikli versiyonları da var; ë-C4 2.224.000 TL’den alıcı beklerken, ë-C4 X için 2.189.000 TL talep ediliyor.

3- RENAULT DUSTER

En ucuz listesinin ilk üç sırası Bursa’da üretilen yerli modellerden. Farklı motor tiplerine sahip Duster’ın otomatik vitesli benzinli versiyonu 145 beygir gücünde. Aracın başlangıç fiyatı, 1.967.000 TL.

2- TOGG T10X

T10X’in dört versiyonu bulunuyor. V1 standart menzilli için 1.869.048 TL istenirken, uzun menzillisi için rakam 2.179.668 TL’ye çıkıyor. En üst versiyonda fiyat 3,2 milyon TL’yi aşıyor. Opsiyonel donanımlarda 19 inç jant için 40 bin TL, panoramik cam tavan içinse 65 bin TL talep ediliyor.

1- FIAT EGEA CROSS

Pek yakında üretimi sona erecek olan Egea Cross, listede bulunan tek dizel model. Otomatik vitesi 130 beygirlik motorla kombine edilen aracın fiyatı 1.714.900 TL’den başlıyor. Dört donanım seviyesi mevcut ve en üst versiyonun etiketi 1.989.900 TL.