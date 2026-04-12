Amaç artık çevrecilik değil ekonomik: En ucuz 10 elektrikli otomobil

İran’a yapılan saldırıyla dünyada yükselen petrol fiyatları, vergi yükümüzle birlikte bize çok pahalıya patladı. Motorin fırladı, benzin kanatlandı; kontağı çevirmenin maliyeti de alabildiğine katlandı. Bugüne dek çevrecilik argümanlarıyla teşvik edilen elektrikli araçlar, akaryakıttaki artışla ekonomik olarak bir adım öne çıktı.

Tüketimdeki yönelim bunun açık kanıtı: Otomobil satışları yılın ilk çeyreğinde yüzde 6’ya yakın düşerken, dizellerde yüzde 36, benzinlilerdeyse yüzde 28 geriledi. Buna karşılık elektrikli araçlarda yüzde 17’lik bir büyüme var. Uzun vadede bazı dezavantajları halen olsa da, elektrikli modeller kullanım maliyetiyle şimdi daha gözde…

10- CITROEN ë-C4 X

Karma sürüşte 418 km menzil vadeden ë-C4 X, coupe tarzı tasarımıyla dikkat çekiyor. 54 kwh bataryaya sahip model, hızlı sistemle yüzde 20’den 80’e yarım saatte şarj edilebiliyor. Mevcut kampanyayla araç 2.167.000 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.

9- FORD PUMA GEN-E

Şehir içi 494, karma sürüşte 353 km menzil açıklanan B-SUV sınıfı araçta, 19 inç jantlar standartken, açılabilir cam tavan opsiyonel olarak sunuluyor. 165 beygir gücüne sahip modelde, 12 inçlik dokunmatik ekran, 360 derece kamera ve park sensörleri mevcut. Fiyatıysa 2.116.600 TL.

8- OPEL CORSA ELEKTRİK

B hatchback sınıfının gediklisi Corsa’nın elektrikli versiyonu ortalamada 354 km menzil sağlıyor. 135 beygirlik motor kullanılan modelin fiyatı 2.101.000 TL’den başlıyor.

7- RENAULT R5 E-TECH

2026 model 150 beygir gücündeki model 2.101.000 TL’den satılıyor. Ancak bayilerde 120 beygirlik 2025 model yılı versiyonu da bulmak mümkün, onun fiyatıysa 1.886.000 TL. 3,9 metrelik küçük hatchback’in menzil değeri 410 km olarak açıklanıyor.

6- PEUGEOT E-208

Stellantis Grubu altında farklı markaların aynı mimarideki modellerine sık rastlanıyor. Opel Corsa Elektrik ile aynı altyapıdaki E-208, ona göre 100 bin liradan fazla ucuza, 1.999.500 TL etiketle vitrinde yer alıyor.

5- OPEL FRONTERA ELEKTRİK

B-SUV kategorisindeki modelde 44 ve 54 kwh değerlerinde iki farklı batarya seçeneği bulunuyor. Kısa menzilli araç 1.894.000 TL, 408 km menzilli uzun versiyonsa 2.009.000 TL’ye alıcı bekliyor.

4- TOGG T10X VE T10F

Sınıfına ve sunduğu beygir gücüne göre listenin en rekabetçi modelleri Togg’dan geliyor. A ve B segment araçların yanında C sınıfındaki tek temsilci Togg’un SUV modeli T10X’in standart menzillisi 1.869.048, uzun menzillisi ise 2.179.668 TL’den satılıyor. Yine 218 beygirlik motor taşıyan sedan modeli T10F için fiyatlar sırasıyla 1.884.980 ve 2.195.600 TL şeklinde.

3- FIAT GRANDE PANDA

Autobest 2026’da “Avrupa’nın En İyi Otomobil Tasarımı” ödülünü alan Grande Panda’da 113 beygirlik motor kullanılıyor. Ortalama menzili 320 km olan modelin fiyatı 1.514.900 TL’den başlıyor.

2- HYUNDAI INSTER

A sınıfı model ucuzluk bakımından listede ikinci, ancak vitrinde 2025 model yılıyla yer alıyor. Düşük menzilli için 1.510.000 TL, uzatılmışı içinse 1.740.000 TL talep ediliyor.

1- CITROEN ë-C3 VE ë-C3 AIRCROSS

Citroen rekabetçi fiyatlarla Türkiye pazarında yerini genişletmekte iddialı. Fiat Grande Panda ile aynı motoru kullanan ë-C3 1.468.000 TL, onun SUV versiyonu ë-C3 Aircross ise 1.717.000 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.