Fenerbahçe bu gelişmeyle çalkalanıyor: Aziz Yıldırım'dan kongre öncesi flaş karar

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü kongre öncesi herkesin gözünü çevirdiği isim olan Aziz Yıldırım'ın adaylık için kararını verdiği iddia edildi.

Kongre öncesi adaylıklarını açıklayan isimler Mehmet Ali Aydınlar, Hakan Safi ve Barış Göktürk adaylıklarını açıklamışlardı.

Aziz Yıldırım konuştu flaş Ali Koç iddiası: Gözler Mehmet Ali Aydınlar'da

Barış Göktürk, Aziz Yıldırım'ın aday olması halinde çekileceğini belirtirken, Hakan Safi ise her şartta kongreye gireceğini duyurmuştu.

Mehmet Ali Aydınlar'ın ise güçlü bir liste oluşturmak için çalıştığı belirtiliyor.

AZİZ YILDIRIM'DAN "GEÇİŞ DÖNEMİ" PLANI

Camianın gözünü çevirdiği isim olan Aziz Yıldırım, geçtiğimiz günlerde şu açıklamayı yapmıştı:

"Her şey berraklaşsın, kim aday kim değil, herkesi bir görelim. Her şey durulsun, açıklama yapacağım. Benim illa başkan olma derdim yok ama Fenerbahçe’ye katkı sağlayabilirsek ve hep beraber çocukların ağlamasını önleyebilecek bir oluşum olursa o zaman bakarız. Önümüzdeki günlerde açıklamamı yapacağım. Kamuoyunda bazı başkan adaylarıyla görüştüğüm söyleniyor, kimseyle görüşmedim.”

Milliyet'teki habere göre ise Aziz Yıldırım kararını verdi.

Haberde, "Kulislere yansıyan bilgilere göre Yıldırım'ın, kısa vadeli bir başkanlık planı üzerinde durduğu öğrenildi. Deneyimli ismin, 'Bir yıl başkan olayım, ardından bırakayım' şeklinde bir yaklaşım benimsediği ve geçiş süreci hedeflediği aktarıldı" ifadeleri kullanıldı.

Bu gelişme sarı lacivertli camiada konuşulurken, Aziz Yıldırım'ın yapacağını söylediği açıklamasında bu konuya da açıklık getirmesi bekleniyor.