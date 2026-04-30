Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor

TBMM'nin hazırladığı yeni rapora göre okullarda akran zorbalığına karşı radikal önlemler hayata geçiriliyor. Eğitim müfredatına 'Empati ve Sosyal Beceriler' dersi zorunlu olarak eklenirken, öğrencilerin güvenliği için 'Alo Zorbalık' hattı ve tek tuşla konum gönderen 'Dijital İmdat Butonu' devreye alınacak. Sistem yapay zekâ ile de desteklenecek.

TBMM Akran Zorbalığı ile Mücadele Alt Komisyonu tarafından hazırlanan yeni rapora göre, okullarda ve dijital mecralarda artış gösteren zorbalık vakalarına karşı bir dizi yeni düzenleme hayata geçiriliyor. Bugün görüşülmesi planlanan rapor; eğitim müfredatından fiziki güvenlik önlemlerine, yapay zekâ destekli dijital takipten psikolojik desteğe kadar birçok alanda yeni adımlar içeriyor.

'ALO ZORBALIK' HATTI VE ACİL ÇAĞRI SİSTEMİ KURULUYOR

Öğrencilerin okul içi veya okul dışında karşılaştıkları zorbalık eylemlerini hızlı bir şekilde yetkililere bildirebilmesi için teknolojik altyapılar oluşturuluyor:

  • Anonim bildirim imkanı: Çocukların olayları telefon, mobil uygulama veya çevrimiçi platformlar üzerinden anonim bir şekilde bildirebileceği özel yardım hatları (Alo Zorbalık) kurulacak.
  • Dijital imdat butonu: Tablet veya telefonlara yüklenebilecek bir çağrı sistemi geliştirilecek. Bu uygulama sayesinde çocuklar tek tuşla yetkililere veya yakınlarına konum bilgisini ileterek acil yardım talep edebilecek.

EĞİTİM MÜFREDATINDA DEĞİŞİKLİK: 'EMPATİ' DERSİ ZORUNLU OLUYOR

Zorbalığın temelden önlenmesi amacıyla eğitim müfredatında güncellemeler planlanıyor:

  • Müfredata çatışma çözme becerileri entegre edilecek ve "Empati ve Sosyal Beceriler" dersi zorunlu hale getirilecek.
  • Öğrencilerin de aktif görev alacağı akran arabuluculuğu programları tüm eğitim kurumlarında uygulanmaya başlanacak.
  • Okul yönetimleri bünyesinde zorbalığı önleyici öğrenci konseyleri ve öğrenci liderlik grupları oluşturulacak.

OKUL İÇİ VE ÇEVRESİNDE DENETİMLER ARTIRILIYOR

Fiziksel şiddet ve zorbalık riskine karşı okulların fiziksel alanlarındaki denetim mekanizmaları sıkılaştırılıyor:

  • Özellikle koridorlar, teneffüs alanları ve okul çevresi gibi riskli bölgeler; kamera sistemleri, nöbetçi öğretmenler ve güvenlik görevlileri ile sürekli izlenecek.
  • Okul içerisinde öğrencilerin şikayetlerini ve sorunlarını rahatça iletebilecekleri, erişilebilir bir destek sistemi kurulacak.
  • Mahalle bazında veya sosyal hizmet merkezleri gibi kamu kurumlarında, çocukların direkt olarak başvurabileceği çocuk dostu danışmanlar istihdam edilecek.

Son Dakika | İçişleri Bakanlığı 81 kente genelge yolladı! Okullarda yeni dönem başladıSon Dakika | İçişleri Bakanlığı 81 kente genelge yolladı! Okullarda yeni dönem başladı

ZORBALIK YAPANLARA ÖFKE KONTROLÜ EĞİTİMİ VE RİSK ANALİZİ

Komisyon raporu, sadece mağduriyetleri önlemeyi değil, zorbalık eğilimi gösteren çocukların rehabilitasyonunu da kapsıyor:

  • Şiddet veya zorbalık eğilimi tespit edilen öğrencilere; empati, sosyal beceri ve öfke kontrolü odaklı özel eğitim programları verilecek.
  • Tüm okullarda akran zorbalığına yönelik düzenli risk analizleri gerçekleştirilecek.
  • Risk altındaki öğrencilerin erken tespiti için davranış kontrol listeleri oluşturulacak ve bu öğrenciler hızla uzman desteğine yönlendirilecek.

DİJİTAL ZORBALIĞA KARŞI YAPAY ZEKÂ VE 'DİJİTANALİZ' DÖNEMİ

Fiziksel ortamların yanı sıra, siber zorbalık olaylarına karşı da yeni teknolojik erken müdahale sistemleri devreye giriyor:

  • Dijitanaliz uygulaması: Eğitim kurumlarında kullanılacak bu sistem ile çocukların dijital risk durumları analiz edilecek ve erken müdahale mekanizmaları çalıştırılacak.
  • Yapay zekâ ile erken uyarı: Sosyal medya ve dijital platformlarda çocukları hedef alan zorbalık içerikleri, yapay zekâ destekli sistemler tarafından hızla tespit edilecek.
  • 7/24 psikolojik destek: Dijital mecralarda, doğrudan Sağlık Bakanlığı denetiminde faaliyet gösteren ve çocukların günün her saati ulaşabileceği çevrimiçi psikolojik destek hatları oluşturulacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Türkiye
Son Dakika | Tümgeneral Mete Kuş'un merkeze çekilmesi hakkında MSB ilk açıklama! Maç varken jet uçurdu denilmişti
Son Dakika | Tümgeneral Mete Kuş'un merkeze çekilmesi hakkında MSB ilk açıklama! Maç varken jet uçurdu denilmişti
Müjdat Gezen'in başarısı ve MSM'ye teftiş tacizi
Müjdat Gezen'in başarısı ve MSM'ye teftiş tacizi
İki grup arasında bıçaklı kavga: 1 genç hayatını kaybetti
İki grup arasında bıçaklı kavga: 1 genç hayatını kaybetti