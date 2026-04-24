Gürel Yurttaş

Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak

Yayınlanma:

Türk futbolunda en çok konuşulanlar ne yöneticiler, ne futbolcular, ne teknik direktörler. Varsa yoksa hakemler!
En çok da Yasin Kol!
Bir de TFF'nin başındaki İbrahim Hacıosmanoğlu!
İkisi de Trabzonlu.
Galatasaray ile Fenerbahçe oynayacak ama... Bu ikisi her şeyin önüne geçti.
Tebrik etmek lazım! Bu da bir başarı sayılır belki!
Önce Yasin Kol'dan başlayalım.
Hakemliği tartışılır. Zaten FIFA bile tanımıyor kendisini.
Gazeteci dostum Cemal Ersen yazmıştı. Demişti ki;
"Bu hakem kardeşimiz, geçmişte MHK’nin rutin 'psikoteknik' testinde başarısız olmuş, yaşadığı kentte karıştığı bir trafik tartışmasında aldığı ceza paraya çevrilmiş, 2024 yılı başında dönemin MHK’si tarafından yetersiz görülüp süper lig kadrosundan düşürülmüştü. Sonrası malum."
Malum olan sonrası şu: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile birlikte başladı yükselişi. Süper Lig kadrosuna alındı, nasıl bir yetenek ki; hemen hemen her derbiye atandı.
Şimdi yine karşımıza çıktı. Kulüplerin itirazına, isyanına rağmen hem de.
Yabancı dil de bilmiyor. Takımlarda yerliden çok yabancı futbolcu var. Onlarla nece anlaşıyor; bilemiyorum. Ama şunu biliyorum; bir maçta VAR'da yabancı hakem görevliydi bu arkadaş da orta hakem. Yabancı VAR'la konuşurken tercüman çeviriyordu sözlerini...
Neyse... Uzun uzun anlatmayayım bu arkadaşı. Zaten nasıl bir hakem olduğunu herkes biliyor.
Burada soru şu:
"Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı? Bunu inatla neden yapıyor?"
Ya ortalığı karıştırmak istiyor! Ki atama kararından sonra gördünüz Galatasaray'la Fenerbahçe'nin nasıl birbirine girdiğini...
Ya inadım inat diyor! Ki inadını flamingoların ve endemik bitkilerin yetiştiği, içinde antik kent bulunan tarih ve doğa harikası Milas'taki yeri beton cehennemine döndürme isteği ile yanıp tutuşmasından da biliyoruz.
Ya da... Adam hemşehrici.
En doğrusu bu galiba. Hemşehrisi olduğu için Yasin Kol deyince akan sular duruyor demek ki.
Hiç demeyin; atamaları MHK yapıyor diye.
MHK ve başındaki hikaye.
Hakemliği neydi ki MHK'nin başında olsun. Yeter ki o koltuğunu korusun.
Maçın sonucu ne olur; bilemem.
Hacıosmanoğlu ne istiyor, Yasin Kol kimi yakıp, kimi çıkaracak; onu da kestiremem.
Ama bildiğim şu: Sonuçta kazanan yine Yasin Kol olacak.
Şimdiye kadar yönettiği maçlarda onca yanlışına, inanılmaz kararlarına, şunlarına bunlarına rağmen hep yüksek not aldı arkadaş!
Yine alacak; ne yaparsa yapsın yine kazanacak!
O kaybetmiş, bu kazanmış, verdiği kararlar ortalığı karıştırmış; ne gam!
Sonraki derbiye yine o atanacak, yine o atanacak!
Hacıosmanoğlu olduğu sürece bu böyle olacak! Kim ne derse desin umurunda mı? Zaten gazetecilerin Milas'taki cennete kondurmak istediği villarla ilgili bir sorusuna şu cevabı vermemiş miydi:
"İnsanlar konuşuyor, bir şeylerin altında bir şeyler arıyor ama ben hiç dinlemiyorum. Siz de dinlemeyin.''
Ne demişti büyük usta Orhan Veli:
Ne atom bombası,
Ne Londra Konferansı;
Bir elinde cımbız,
Bir elinde ayna;
Umurunda mı dünya!

Galatasaray Fenerbahçe derbisi hayal oldu: İnce hesaplar elde patladı

 23 Nisan 2026 Perşembe 09:37

Beşiktaş Fenerbahçe'den nasıl kaçırıp albayın odasında imza attırdı?

 20 Nisan 2026 Pazartesi 16:00

Hacıosmanoğlu bunun hesabını nasıl verecek: Doğuya giden gemide batıya koşanların ülkesi

 15 Nisan 2026 Çarşamba 10:42

Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?

 13 Nisan 2026 Pazartesi 10:26

Hacıosmanoğlu istifa: Hakemlere bunu yaparsan hakemler de bunları yaparsa

 11 Nisan 2026 Cumartesi 10:07

Peşin peşin 1.8 milyar lira: Rahmi Koç'un mektubunda neler yazıyor?

 04 Nisan 2026 Cumartesi 10:42

Hacıosmanoğlu flamingolara karşı: Bir de Pegasus var

 02 Nisan 2026 Perşembe 11:47

Kenan Yıldız mı Türk değil! Türkçe konuşup da Türkiye'ye gol atarken sırıtanları da biliyoruz biz

 28 Mart 2026 Cumartesi 09:52

Efsaneleri tarih yazar tarihi de efsaneler: Ne kalp unutur ne de Galatasaray

 23 Mart 2026 Pazartesi 10:53

Fenerbahçelileri ürküten senaryo: Galatasaray'la aynı kaderi mi paylaşacak?

 02 Mart 2026 Pazartesi 11:05
İnsanlığın selası okununca...
‘Kafir polisler kafama sıkın’ dedim, sıkmadılar
Üç bayram bir arada
Laf başka icraat başka
Son Dakika | Açlık grevindeki madenciler ablukaya alındı! Yürüyüşlerine polis müdahalesi
Başsavcılık "pazar" soruşturmasına başladı: Bakanlıktan "fahiş fiyata satanları" istedi
Son ankette fark 3 puan: İYİ Parti'den dikkat çeken sıçrama
Formula 1 ve Türkiye anlaşma sağladı: Geri dönüyor
