Galatasaray Fenerbahçe derbisi hayal oldu: İnce hesaplar elde patladı

Türkiye Kupası'nda sürpriz sonuçlar alındı çeyrek finalde.

Kupanın en büyük 2 favorisi elendi.

Önce Fenerbahçe, Konyaspor'a deplasmanda 120+2'de gelen penaltı golüyle yenildi.

Sonra Galatasaray, Gençlerbirliği'ne üstelik kendi sahasında 2-0 mağlup olup veda etti.

Elenen elbette ki üzüldü; taraftarları da öyle.

Ama en çok üzülen TFF ve kupanın yayıncı kuruluşu oldu bence.

Kupa kuraları çekilince "Vayy be! Bu nasıl tesadüf? TFF ayarlasa, yayıncı kuruluşun istediği ancak bu kadar olur" denmemiş miydi?

Bakın niye...

Çünkü kuralarda eşleşmeler öyle çıkmıştı ki...

Çeyrek finalde Konyaspor-Fenerbahçe'nin kazananı Beşiktaş-Alanyaspor kazananıyla yarı finalde karşı karşıya gelecekti. Bu hesaplara göre büyük olasılıkla Fenerbahçe-Beşiktaş yarı finali demekti. Yani bir derbi! Ama Konyaspor eleyince Fenerbahçe gitti.

Diğer taraftan Galatasaray-Gençlerbirliği kazananıyla Samsunspor-Trabzonspor kazananı yarı finalde eşleşecekti; Galatasaray-Trabzonspor tadından yenmezdi. Ama bu da gitti; Galatasaray elenince...

Üstelik yarı finalden sonra finaldeki derbi de 2 takım elenince hayal oldu. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi olabilirdi ki; düşünün yayıncı kuruluşun nasıl bir reyting rekoru kıracağını...

LİGDEN SONRA KUPADA DA FİNAL OLACAKTI

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'de hafta sonu final sayılabilecek bir maça çıkacaklar.

Galatasaray kazanırsa üst üste 4. şampiyonluk için gün sayacak ondan sonra.

Fenerbahçe kazanırsa puan farkını 1'e indirip umutla girecek son haftalara.

Gündem olacak her türlü sonuç; maçta yaşananlarla birlikte konuşulup duracak.

İşte bir de buna final eklenseydi... Bu aynı zamanda sezonun da finali olacaktı neredeyse...

Ama gitti...

İnce ince hesap yapmışlarsa bu eşleşmeler için; ellerinde patladı

Türkiye Kupası'ndaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hayal oldu.

Yine de bir umut var; Beşiktaş-Trabzonspor finali de kaybı telafi eder biraz da olsa.

O da bu akşam belli olacak; bakalım Türkiye Kupası'nda bu akşamki Beşiktaş-Alanyaspor ve Samsunspor-Trabzonspor maçlarından ne sonuç çıkacak?