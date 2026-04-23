Meclis Başkanlığı koltuğuna oturan çocuğun ilk talebi: Okullarda şiddet değil güven istiyoruz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki öğrenci heyetini Meclis'te kabul etti. Kutlama ve sevinç mesajlarının beklendiği kabulün ilk dakikalarında gündem, okullardaki güvenlik zafiyeti ve tırmanan şiddet olayları oldu.

BAKAN TEKİN'DEN TÖRENDE 'ŞİDDET' VE 'ŞEHİT ÖĞRETMEN' VURGUSU

Törende ilk sözü alan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuşmasına geçtiğimiz hafta okullarda yaşanan şiddet olaylarını hatırlatarak başladı. Eğitim kurumlarındaki şiddetin ulaştığı boyutu gözler önüne seren Tekin, "Geçtiğimiz hafta yaşadığımız kötü olay sebebiyle kaybettiğimiz, şehit verdiğimiz başta Ayhan öğretmenimiz olmak üzere öğrencilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı. Hastanede tedavileri devam eden öğrenci ve öğretmenlere acil şifalar dileyen Bakan Tekin, bu tür olayların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Bakan Tekin konuşmasının devamında, TBMM'nin kuruluşunun 106. yıl dönümüne vurgu yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocukları çağdaş pedagojik yaklaşımlarla ve ihtiyaç duyulan donanımlarla yetiştirmeye çalıştıklarını belirten Tekin, öğrencilerin milleti bir arada tutan değerleri içselleştirmesini hedeflediklerini kaydetti. Nisan ayını "Maarif'in Kalbinde Çocuk" temasıyla planladıklarını açıklayan Tekin, 75 binin üzerindeki okulun tamamında çocukların ulusal egemenlik, demokrasi ve hukuk devleti kavramları etrafında farkındalık kazanması için etkinlikler organize ettiklerini ifade etti.

Katliamın yaşandığı okulda sessiz 23 Nisan

KURTULMUŞ: GELECEĞİ UMUTLA İNŞA EDEN BİR NESLİN TEMSİLCİLERİSİNİZ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise konuşmasında, öğrencilerin bayramını tebrik ederek, Meclis bahçesinde hafta boyunca devam edecek geniş kapsamlı kutlama programlarına dikkat çekti. 23 Nisan'ın birbiriyle bağlantılı iki tarafı olduğunu belirten Kurtulmuş, bunları "Ulusal Egemenlik" ve "Çocuk Bayramı" olarak tanımladı.

Ulusal egemenliğin, bağımsızlığa, milli iradeye, cumhuriyete ve demokrasiye sahip çıkmak anlamına geldiğini belirten Kurtulmuş, dünyada çocuklara atfedilmiş tek bayramın 23 Nisan olduğunu hatırlattı. TRT'nin organizasyonuyla 27 farklı ülkeden gelen dünya çocuklarının da bu kutlamalara katıldığını belirten Kurtulmuş, "Güçlü bir Türkiye'nin ilk şartı, köklerine bağlı, ahlaklı, faziletli ve donanımlı bir nesil yetiştirmektir" dedi.

Kurtulmuş ayrıca, 46 yıl önce benzer bir törende sembolik olarak Meclis koltuğuna oturan İbrahim isimli bir çocuğun, bugün Afyonkarahisar Milletvekili ve Meclis İdare Amiri olarak görev yaptığını anımsattı. Kurtulmuş, bugünün çocuklarının da geleceğin bilim insanları, sanatçıları, sporcuları ve yöneticileri olacağını vurgulayarak makamını sembolik olarak çocuk başkana devretti.

ÇOCUK BAŞKAN KOLTUĞU DEVRALDI: OKULLARDA ŞİDDET DEĞİL, SEVGİ VE GÜVEN İSTİYORUZ

TBMM Başkanlığı koltuğuna oturan çocuk başkan, konuşmasına 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak ve Meclis'in açılışının 106. yılını tebrik ederek başladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına minnetlerini sunan sembolik başkanın da gündeminde yine okullardaki şiddet vardı.

Çocuk başkan, eğitim yuvalarında yaşanan şiddet olaylarına değinerek, "Hayatını kaybeden öğretmenimize ve arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve tüm eğitim camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz. Yaralanan kardeşlerimizin de en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Çocukların, sevginin, anlayışın ve güvenin hakim olduğu okullarda neşeyle büyümek ve öğrenmek istediklerini açıkça dile getiren sembolik başkan, omuzladıkları büyük sorumluluğun farkında olduklarını belirtti. Sıfır atık ve israfı önleme bilinciyle, doğaya saygılı ve daha yaşanabilir bir dünya için çalışacaklarını söyleyen çocuk başkan, "Bilimde, sanatta, sporda ve hayatın her alanında azimle ilerleyerek başarıdan başarıya koşacak, Türkiye'mizi daha güçlü bir geleceğe hep birlikte taşıyacağız" diyerek sözlerini noktaladı.