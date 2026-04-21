İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:

Çin pazarından yeni bir sıralama, en likit elektrikli otomobilleri belirliyor. Liderin Amerikan markası Tesla olması kimseyi şaşırtmayacak; onu ilk üç sırada iki Çinli marka, Ledao ve Li Auto takip ediyor.

My Drivers'ın bir yayınında belirttiğine göre, 2025 yılının sonu itibariyle Çin'de yaklaşık 293 milyon binek otomobil bulunacak ve bunların 40,79 milyonu yeni enerji araçları olacak.

Tesla

Bu bağlamda, müşteriler giderek artan bir şekilde sadece otomobillerin satın alma fiyatına değil, aynı zamanda gelecekteki yeniden satış değerine de bakıyorlar.

Jielanlu analistleri, 150.000 yuan'ın üzerinde fiyatlandırılan popüler modelleri inceleyerek 17 marka için bir ikinci el değer sıralaması derledi.

2026 yılının ilk çeyreğine ait sonuçlara göre Tesla lider konumda: Mart ayında likiditesi %82,7'ye ulaştı ve üç ay üst üste %80'in üzerinde kaldı.

Sıralamayı hazırlayanlara göre, bu durum Amerikan markasının gücüne, satışların ölçeğine ve geniş ağına bağlıdır.

Ledao

Ledao %80,9'luk skorla ikinci sırada yer aldı. L60 modeli, BaaS (hizmet olarak batarya) satışlarında %83,1'lik bir başarı elde ederken, bu hizmet olmadan elde edilen başarı oranı %71,8 oldu; zira batarya esasen aracın fiyatından düşülüyor.

Ledao otomobilleri uluslararası alanda Onvo olarak bilinir. Çinli elektrikli araç üreticisi Nio'nun uygun fiyatlı bir alt markasıdır.

Mart ayında %75'in üzerinde puan alan diğer liderler arasında Li Auto, BYD Leopard, Wenjie ve Xiaomi yer alıyor. Mercedes-Benz, BMW, XPeng ve Zeekr ise %70 civarındaki seviyelerini koruyor.