Morgan Sanley'den 16 milyon dolarlık kripto hamlesi

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonu (ETF) üzerinden kripto dünyasındaki varlığını güçlendirmeye devam ediyor. Banka, son hamlesiyle portföyündeki dijital varlık miktarını stratejik bir seviyeye taşıdı.

MSBT FONUNDA 1.820 BİTCOİN BİRİKTİ

Güncel verilere göre kurum, Coinbase Prime aracılığıyla yaklaşık 16,43 milyon dolar değerinde 215 Bitcoin satın aldı. Bu son işlemle birlikte Morgan Stanley Bitcoin Trust bünyesindeki toplam varlık 1.820,6 Bitcoin’e ulaştı.

Bankanın elinde tuttuğu bu dijital hazinenin toplam piyasa değeri ise yaklaşık 138,1 milyon dolar seviyesinde.

BANKACILIK DEVİNDEN BİR İLK: DÜŞÜK MALİYETLİ ETF

8 Nisan’da piyasaya sürülen MSBT ETF, büyük bir ABD bankası tarafından çıkarılan ilk spot Bitcoin ETF’i olmasıyla finans tarihinde bir dönüm noktası olarak kaydedildi.

NYSE Arca borsasında işlem gören fon, yatırımcıların dikkatini çeken iki ana özelliğe sahip:

Düşük Gider Oranı: Yüzde 0,14’lük düşük maliyet yapısıyla rakiplerine fark atmaya çalışıyor.

Hızlı Giriş: İlk işlem gününde 34 milyon dolar, ilk bir haftasında ise 100 milyon doların üzerinde net yatırım girişi sağladı.

REKABETTE ÜST SIRALARA TIRMANDI

Morgan Stanley’in fonu, BlackRock’ın IBIT fonu gibi devlerin henüz gerisinde olsa da; WisdomTree (WBTC), Invesco (BTCO) ve Franklin Templeton (EZBC) gibi rakiplerini geride bırakma sinyalleri veriyor.

Banka, 16 bin finansal danışmandan oluşan devasa ağı sayesinde, müşterilerine doğrudan kripto saklama zahmetine girmeden "düzenlenmiş" bir yatırım imkanı sunuyor.